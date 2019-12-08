"Ну, это типичный женский юмор": почему он обгоняет мужской

Юмор – вещь специфическая. Иногда он может спасти, а иногда и спровоцировать войну даже между друзьями. А уж юмор с детьми – это вообще отдельная тема. О различиях мужского и женского взглядов, воспитании юмора в детях и многом другом – в колонке 63-летнего москвича, маркетолога и лидера движения slow food в России Виктора Майклсона.



Недавно, общаясь с близкой подругой, обронил фразу о ком-то: "Ну, это типичный женский юмор". Она напряглась и готова была уже поставить меня в угол за сексизм и неполиткорректность, но я объяснил ей, что это была провокация, шутка. Шутка, надо сказать, не порадовала ее, но дала толчок разговору на темы женского и мужского юмора.

Наука давно доказала, что мозг женщины не обладает специфическими качествами (умнее... глупее... хитрее): разница в поведении обуславливается гендерными ролями, которые идут с тех времен, когда мужчины добывали пропитание – убивали мамонтов, а женщины сидели в пещере, нянча детей и жаря тех самых мамонтов... К тому же смешное очень разное в разных частях света, так что говорили мы весьма условно и локально: женский юмор в Китае и тем более в Штатах совсем другой.

Когда росла моя первая дочь, я часто ее троллил (слова не было… но все равно троллил – провоцировал, подкалывал).

Дочь чувствовала подвох, терялась, но вскоре научилась не обижаться и на такую подколку отвечать: "Это я знаю и без тебя!" Сейчас это молодая женщина с фантастически быстрой реакцией: ее ответные "уколы шпагой" точны, лаконичны и неотразимы. При этом она не собирает вокруг себя кружки, рассказывая анекдоты, но чувство юмора у нее отменное.

Младшая же дочь обижалась – и серьезно. Я этого не знал, пока она не сказала няне после моего очередного подтрунивания: "Передай папе, чтобы он надо мной не смеялся". К пяти годам она наконец научилась понимать, когда "папа шутит", так что сейчас все хорошо: она смеется над моими шутками, парирует их. Для того чтобы она научилась чувствовать, где человек говорит серьезно, а где – нет, я стал ей подсказывать: "Сейчас няня несерьезно сказала", "Мама пошутила" и так далее. И то же самое про себя – подразнив ее, я тут же выходил с дисклеймером: "Ну ты же понимаешь, я шучу!"



Говоря о чувстве юмора, нужно разделить понятия: одно дело – уметь шутить, другое – понимать шутки. И третье, смею утверждать, – это умение видеть несерьезное, смешное в жизни своей и окружающих. Что касается первого и второго, то блестяще некогда сказала одна моя знакомая: "У меня прекрасное чувство юмора – мне нравятся все мои шутки!" Сказано это было не всерьез, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Действительно, у каждого из нас есть свое понимание смешного. Разве вы не встречали в кино на комедии, скажем, или на концертах людей, которые сидели с кислым выражением лица, всем своим видом показывая, что им не смешно? Но есть при этом люди, которые заставляют хохотать и тысячные залы, и многомиллионные телеаудитории.

Ну а если вернуться к теме женского юмора, в чем его отличие от традиционного – мужского?

Женщина, даже участвуя в каком-нибудь "Кривом зеркале", не опустится до туалетных шуток. Женщины милосерднее – их юмор не унижает человека, над которым он подшучивает. Женщины мудрее – за парадоксальной, смешной ситуацией они видят общую картину мира, иной раз абсурдную.

Не раз мне попадалось на глаза в прессе, что женщины "обгоняют" мужчин в плане юмора, что женщины-юмористы буквально выпихивают мужчин из профессии. Так в чем же дело? Мне кажется, это не узкоцеховая разборка. Этот феномен отражает гораздо более широкую тенденцию: в мире все больше ценятся эмпатия, сострадание, сочувствие. И все меньше – умение победить, опустить, идти по головам. И эти свойства, очевидно, больше свойственны женщинам. Неслучайно женщины завоевывают все больше мест в таких, казалось бы, безжалостных сферах, как бизнес и политика. Неслучайно мы уже не говорим о "женских романах" – то ли мужчины полюбили различные оттенки серого, то ли женщины стали писать так, что мужчин с ушами не оторвать! Так же и с юмором: тонкий, милосердный, не без самоиронии женский юмор, лишенный гендерных атавизмов и туалетных аллюзий, все больше соответствует сегодняшнему дню...