Врач раскрыла секрет, как побороть сонливость в холодное время года

Свет является основным фактором, регулирующим человеческие биоритмы. В холодное время года продолжительность дня укорачивается и на улице почти всегда темно. В результате многие сталкиваются с проблемой тяжелого пробуждения. Рассказываем, какие методы помогут побороть сонливость с утра в период осени и зимы.



"Разогнать кровь"

Люди часто замечают, что начиная с осени и до поздней весны им сложнее просыпаться. Это происходит из-за того, что в холодное время года по утрам на улице еще темно, рассказала Москве 24 врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева. Свет является самым значимым фактором, регулирующим человеческие биоритмы. При его попадании на сетчатку глаза в организме блокируется выработка мелатонина, после чего уровень этого гормона в крови падает и сонливость пропадает.

"Если воздействия света на сетчатку нет, то количество мелатонина в крови увеличивается. В таком случае сонливость сохраняется длительное время", – объясняет Царева.

Облегчить пробуждение помогут различные источники света. Лучше всего выработку мелатонина блокируют лампы холодных и естественных оттенков. Ту же функцию могут выполнить мониторы и экраны без специальных ночных режимов. Теплый свет, как от свечи, тоже подойдет, но для ощутимого эффекта он должен быть ярким.

Кроме того, побороть сонливость с утра помогают зарядка и умывание холодной водой.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Нужно создать условия, которые противоречат состоянию сна: повысить температуру тела, пульс и давление. Для этого подойдет зарядка и умывание холодной водой. Целиком закаляться необязательно, достаточно окунуть лицо. Простыми словами, надо разогнать кровь.

Помимо этого, эксперт посоветовала не пропускать завтраки. Прием пищи также поднимает температуру тела и запускает процессы, способствующие пробуждению.



Правильное начало

Взбодрить организм после пробуждения помогут два стакана теплой воды. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина.

"Как только вы встали с постели, стоит пойти на кухню и выпить два стакана теплой воды. Для вкуса и большего эффекта можно добавить туда апельсин, лимон или мяту", – посоветовала эксперт.

Такая привычка поможет запустить обменные процессы в организме. Через полчаса после этого можно позавтракать.





Мария Волынкина нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Особой диеты для большей бодрости не существует, скорее важно питаться сбалансированно и рационально. В первой половине дня нужно есть сложные углеводы, такие как рис, гречка и овсяная каша. Обязательно стоит добавить белок: яйца, творог, рыбу или мясо.

Сложные углеводы дадут организму энергию. В свою очередь, белок необходим в качестве строительного материала для мышц и всего тела в целом.

При этом очень важно не переедать. "Если съесть слишком много, то можно снова начать засыпать. Порция должна помещаться на ладонь", – подчеркнула Волынкина.

Также для бодрости с утра можно употреблять черный либо зеленый чай или заваренный с апельсином и медом шиповник. Хорошей добавкой в любой теплый напиток станут лимон или имбирь.

При этом, если есть возможность, после завтрака лучше подождать, а не сразу бежать по делам. Желательно выдержать 10–15 минут, чтобы дать организму начать пищеварительный процесс. Таким образом можно избежать тяжести в животе, которая также способна привести к сонливости.

