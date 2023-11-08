Психиатр назвал опасной привычку ставить несколько будильников

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Привычка устанавливать сразу несколько будильников через определенный интервал времени ухудшает качество сна и может навредить здоровью. Об этом пишет HuffPost со ссылкой на профессора психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета Матиаса Баснера.

Непрерывность сна до самого пробуждения – это главное условие для восстановления организма, уточнил он. В этой связи Баснер посоветовал установить один будильник и вставать сразу после его сигнала.

"Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь", – подчеркнул эксперт.

Он также рассказал о случаях, когда после повторного пробуждения люди чувствуют себя разбитыми и уставшими. Подобное состояние может сохраняться в течение всего дня, подчеркнул Баснер. Это происходит, продолжил он, если прервать быструю фазу сна. Во время нее мозг погружается перед пробуждением.

Однако невролог Патрик Фуллер, в свою очередь, призвал не демонизировать повтор на будильнике, так как в некоторых случаях он приносит пользу. В частности, если человек поздно лег спать и сигнал будит его из фазы глубокого сна, то лучше отключить его и поспать еще полчаса-час. Это поможет чувствовать себя бодрее, считает эксперт.

Ранее врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, что ночная работа способна негативно сказаться на здоровье, однако есть несколько способов снизить вред организму. В этом поможет график сна, на который обязательно нужно выделять 7–8 часов. Он также рекомендовал отключить телефон, воспользоваться берушами, маской для сна или шторами блэкаут.

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