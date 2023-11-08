Диетолог назвала единственный способ отказаться от кофе

Фото: 123RF/sompongtom

Попытки перестать выпивать несколько чашек кофе, чтобы взбодриться, будут напрасными, если не устранить гормональный сбой, из-за которого человек вынужден употреблять этот напиток. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Мещерякову.

По ее словам, чаще всего прибегают к употреблению нескольких чашек кофе люди, не соблюдающие нормальный режим сна, из-за чего нарушается работа центральной нервной системы. Так, в 21:00 организм постепенно вырабатывает мелатонин, который сокращает активность человека и подготавливает тело ко сну. Уже в 22:00 начинает формироваться соматотропин, осуществляющий процесс регенерации тканей. Именно эти два вещества погружают в сон, добавила эксперт.

"Если же человек мало спит, он подавляет нормальный ритм выработки гормонов, регулирующих сон. За счет кофеина происходит конкурентное замещение ряда рецепторов, ответственных за проявление чувства усталости и утомления. Именно это и дает иллюзорное ощущение бодрости", – заявила Мещерякова.

В связи с этим диетолог подчеркнула, что без выстраивания правильного режима сна человек не сможет отказаться от кофе.

Ранее швейцарские ученые из психиатрической клиники Базеля и Цюрихского университета доказали, что ежедневное употребление кофеина в умеренных дозах может ухудшить память и увеличить время реакции. Во время эксперимента специалисты оценивали когнитивные способности при помощи проверок концентрации внимания, психомоторики и функции рабочей памяти, которая используется человеком для временного хранения и быстрой обработки информации.

"Актуальный репортаж": аналитики выяснили статистику употребления кофе в РФ