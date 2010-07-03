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Общество

08 сентября, 17:14

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Эксперты оценили предложение установить новогодние каникулы с 1 по 10 января

Календарная чехарда. Как предлагают переносить новогодние каникулы
общество

В Минтруде предложили удлинить новогодние каникулы в России в 2021 году и сократить количество выходных дней в мае. Уточняется, что такой график формировался с учетом интересов россиян и организаций. Разбираемся в подробностях, как собираются переносить выходные дни в следующем году и почему.

Новый год подлиннее, майские покороче

Фото: "Московские сезоны"

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году. Согласно документу, новогодние праздники у россиян могут продлиться с 1 по 10 января, а 31 декабря станет выходным. Количество дней для отдыха в мае сократится до шести: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

По Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями в стране являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. По действующему законодательству 31 декабря является рабочим днем.

"Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни", – объяснили в Минтруде.

В ведомстве уточнили, что в 2021 году несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому предложили субботу и воскресенье 2 и 3 января (они совпадают с нерабочими праздничными днями. – Прим. ред.) перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Кроме того, предлагается перенести отдых с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Если проект постановления будет принят, то россияне также будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил на отзыв законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул в министерство труда.

Сенатор предлагал сделать 1 и 3 января нерабочими днями. Таким образом, по мнению Кутепова, компенсируются вынужденные выходные 2020 года из-за пандемии. А неделя с 4 по 8 января должна стать рабочей, однако исключение составит 7 января. При этом, согласно задумке парламентария, предлагаемые изменения будут действовать исключительно в 2021 году.

Баланс интересов

Фото: "Московские сезоны"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 рассказал, что правительство ежегодно принимает решение о переносе нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные, исключительно с целью оптимизации дней отдыха.

"В Трудовом кодексе зафиксирован перечень нерабочих праздничных дней, и, не меняя общего количества этих дней, не нарушая баланс интересов работников и работодателей, правительство ежегодно принимает решение о переносе. Таким образом, у нас получаются продолжительные выходные в Новый год, майские праздники бывают продолжительные, бывают менее продолжительные", – объяснил депутат.

Здесь ничего нового Минтруд не придумывает, а действует исключительно в рамках Трудового кодекса... Переносы позволяют все оптимизировать, чтобы у нас был непрерывный период выходных дней.
Ярослав Нилов
глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Важно, что предложение Минтруда содержит идею сделать 31 декабря выходным днем, подчеркнул Нилов. "Мы с ноября прошлого года бьемся за то, чтобы это было реализовано. В прошлом году дискуссия настолько была острая, жаркая, что она дошла до уровня президента", – добавил депутат.

При этом парламентарий напомнил "абсурдность" ситуации 2019 года, когда часть регионов самостоятельно объявили 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, такую "календарную вакханалию" нужно исключить и организовать единый подход.

В свою очередь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков поддержал Минтруд, также обратив внимание на выходной 31 декабря.

Для людей, которые в большинстве своем работают не на производстве, а в офисе, – это достаточно болезненная тема, поскольку 31 декабря в большинстве организаций существенная работа не ведется, а люди сидят как на иголках, ждут, когда уже можно уйти домой, резать салатики. Данное предложение вполне рациональное.
Александр Шершуков
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России

По словам Шершукова, это предложение должны обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, "там уже все определятся в сторону социального партнерства", – добавил он.

Кроме того, Минтруд не предлагает "изъять" дни из майских праздников. "Перенос наличествует не майских, майские, в общем-то, как были, так и остаются, просто привязаны частично к выходным, частично – к праздничным дням", – объяснил Шершуков.

Когда выстаивается линейка из последовательности праздничных и выходных дней, тогда получаются длинные майские праздники, заключил собеседник Москвы 24.

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Соболева Илона

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