Эксперты оценили предложение установить новогодние каникулы с 1 по 10 января

В Минтруде предложили удлинить новогодние каникулы в России в 2021 году и сократить количество выходных дней в мае. Уточняется, что такой график формировался с учетом интересов россиян и организаций. Разбираемся в подробностях, как собираются переносить выходные дни в следующем году и почему.



Новый год подлиннее, майские покороче

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году. Согласно документу, новогодние праздники у россиян могут продлиться с 1 по 10 января, а 31 декабря станет выходным. Количество дней для отдыха в мае сократится до шести: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.



По Трудовому кодексу РФ нерабочими праздничными днями в стране являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. По действующему законодательству 31 декабря является рабочим днем.



"Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни", – объяснили в Минтруде.

В ведомстве уточнили, что в 2021 году несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому предложили субботу и воскресенье 2 и 3 января (они совпадают с нерабочими праздничными днями. – Прим. ред.) перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Кроме того, предлагается перенести отдых с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Если проект постановления будет принят, то россияне также будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил на отзыв законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул в министерство труда.

Сенатор предлагал сделать 1 и 3 января нерабочими днями. Таким образом, по мнению Кутепова, компенсируются вынужденные выходные 2020 года из-за пандемии. А неделя с 4 по 8 января должна стать рабочей, однако исключение составит 7 января. При этом, согласно задумке парламентария, предлагаемые изменения будут действовать исключительно в 2021 году.



Баланс интересов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 рассказал, что правительство ежегодно принимает решение о переносе нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные, исключительно с целью оптимизации дней отдыха.

"В Трудовом кодексе зафиксирован перечень нерабочих праздничных дней, и, не меняя общего количества этих дней, не нарушая баланс интересов работников и работодателей, правительство ежегодно принимает решение о переносе. Таким образом, у нас получаются продолжительные выходные в Новый год, майские праздники бывают продолжительные, бывают менее продолжительные", – объяснил депутат.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Здесь ничего нового Минтруд не придумывает, а действует исключительно в рамках Трудового кодекса... Переносы позволяют все оптимизировать, чтобы у нас был непрерывный период выходных дней.

Важно, что предложение Минтруда содержит идею сделать 31 декабря выходным днем, подчеркнул Нилов. "Мы с ноября прошлого года бьемся за то, чтобы это было реализовано. В прошлом году дискуссия настолько была острая, жаркая, что она дошла до уровня президента", – добавил депутат.

При этом парламентарий напомнил "абсурдность" ситуации 2019 года, когда часть регионов самостоятельно объявили 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, такую "календарную вакханалию" нужно исключить и организовать единый подход.

В свою очередь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков поддержал Минтруд, также обратив внимание на выходной 31 декабря.





Александр Шершуков заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Для людей, которые в большинстве своем работают не на производстве, а в офисе, – это достаточно болезненная тема, поскольку 31 декабря в большинстве организаций существенная работа не ведется, а люди сидят как на иголках, ждут, когда уже можно уйти домой, резать салатики. Данное предложение вполне рациональное.

По словам Шершукова, это предложение должны обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, "там уже все определятся в сторону социального партнерства", – добавил он.

Кроме того, Минтруд не предлагает "изъять" дни из майских праздников. "Перенос наличествует не майских, майские, в общем-то, как были, так и остаются, просто привязаны частично к выходным, частично – к праздничным дням", – объяснил Шершуков.

Когда выстаивается линейка из последовательности праздничных и выходных дней, тогда получаются длинные майские праздники, заключил собеседник Москвы 24.