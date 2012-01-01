Психолог Девятка развеяла миф о финансовом благополучии, если вести себя как богатый

"Если хочешь разбогатеть – веди себя как финансово состоятельный человек уже сейчас", – подобные советы не раз можно встретить в Сети. Однако последователи этих рекомендаций зачастую сталкиваются с суровой реальностью, в которой одних только манер поведения для успеха недостаточно. С какими еще установками больших денег не видать, расскажет семейный психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Фантазии и реальность

Всем хочется верить в добрую сказку, особенно в канун Нового года. Безусловно, в мире есть место волшебству, но важно не перекладывать ответственность за свою жизнь на мироздание, а принимать в ней активное участие. Например, формировать навык критического мышления, который помогает анализировать информацию с точки зрения ее разумности, и только после этого принимать решение, чему доверять и что делать. Это помогает опираться на факты, а не на удачу или слепую веру в лучшее.

"Мне не подходит такое мышление", – рассказала 36-летняя Алина, которая хочет выбрать себе спутника не сердцем, а исходя из его платежеспособности. Такое поведение ей кажется прагматичным.

Но на деле ее мужчины почему-то оказываются в долгах, после чего просят у нее деньги взаймы. Алина злится и не понимает, где прогадала, ведь изначально выбирала партнеров, которые ведут себя как богатые: обедают в ресторанах, хорошо выглядят, стараются занять где-либо побольше места. В общем, делают все именно так, как ей рассказывали на курсах: "Как привлечь обеспеченного мужчину".

Она и сама живет напоказ: например, едет на свидание на метро, но недалеко от места встречи заходит в торговый центр, переодевается в туалете в роскошное платье и вызывает бизнес-такси. Но собеседнику расскажет, как опоздала из-за машины, которая долго искала въезд в ее элитный поселок.

Алина надеется обмануть мужчину, подождать, пока он влюбится, и только тогда признаться в своем реальном положении дел. Удастся ей это или нет, мы не знаем, но пока девушка тратит деньги на то, чтобы пускать пыль в глаза. У нее уже несколько кредитов, но она продолжает швыряться чаевыми в дорогих ресторанах. При этом Алина подумывает о продаже квартиры: производить впечатление богатой женщины дорого, а идеи, где взять деньги, заканчиваются.

"Хочешь быть богатым – веди себя как богатый"

Что конкретно именно имеет в виду автор этой рекомендации, мы не знаем. Точно ли он предлагает опустошать кошелек и тем самым привлекать внимание других? Или же призывает копировать поведение богачей, например, из фильмов: перенимать походку, манеру общения и все, что еще можно повторить?

Когда человек старается казаться кем-то другим, страдает его идентичность. Со временем вопрос "Кто я?" начинает вызывать у него раздражение, так как он не знает ответа. Хочет быть успешным миллиардером, но на деле самозванец, а признаться в этом стыдно даже самому себе. Вот злость и возникает.

Если действительно хочется вести себя как богатые, попробуйте точнее охарактеризовать эти привычки. Зачастую это дисциплина, бережливость, понимание своих ориентиров, ценность каждой минуты с детьми и любимыми, вежливость и уважение к собеседникам. Наверняка вы можете составить свой, более длинный список и обнаружите, что многие вещи в нем не связаны с богатством, – и стоит начать придерживаться их уже сейчас.

"Ни в чем себе не отказывай, ты достойна большего"

"Не думай о тратах, балуй себя", – еще одна установка, приятная многим. Действительно, периодически можно устраивать себе праздник: покупать все что душе угодно, не думая ни о чем. Только вот мы – уже взрослые, поэтому последствия такого поведения все равно наступят.

"Я за один день потратила столько денег, что страшно представить", – порадовалась 45-летняя Марина, которая устала экономить и решила побаловать себя. Обычно же она покупала что-то полезное детям или радовала супруга, но вот себе – ничего.

Но "ни в чем себе не отказывать" – это не про богатство, а про мечту позволять себе больше. Чем выше достаток, тем шире возможности выбора – это чистая правда. Но это не значит, что человек будет скупать все, на что упал взгляд.

Рамки, границы и разумность потребления – эти слова в большей степени соответствуют накоплению и сохранению денежных ресурсов. Если же представить богача, который живет по принципу "я достоин большего, не буду ни в чем себе отказывать", как думаете, надолго ли хватит его финансов? С таким подходом к жизни он все быстро растратит, как и любой другой человек.

"Деньги приходят в легкости"

"Вселенная увидит твою готовность принимать деньги и вознаградит тебя – просто жди", – эта идея служит лекарством для уставших от профессиональных трудностей и боящихся неудач. Приятно же верить, что финансы могут прийти без усилий или даже во время отдыха?

Да, кому-то везет в лотерею, а кто-то живет за счет средств партнера, искренне веря, что деньги из общего бюджета приходят с легкостью. Однако тот, кто реально зарабатывает, всегда знает цену финансового благополучия. Может показаться, что деньги достались ему легко, но на самом деле за этим стоят статус, профессиональный опыт, репутация и наработанные связи.

Большинство эту работу человека над собой не замечают, а видят лишь результат. Но если проявить любознательность и спросить, благодаря чему ему удалось достичь финансового успеха, можно получить конкретный порядок действий.

Другой вопрос, что полученная информация рискует вызвать отторжение. К примеру, если спросить человека, как ему удалось похудеть, ответ в духе "считал калории и занимался спортом" может кого-то расстроить. Так же и с деньгами: люди ждут чуда, а, оказывается, нужно работать, менять привычки, изучать что-то новое, брать на себя ответственность. Именно такое поведение называется взрослым, предполагает планирование и изучение финансовой грамотности.

Возможно, это скучно и не так феерично, как надежда на чудо. Зато помогает твердо стоять на ногах и рассчитывать на самих себя, а оказавшись в глубокой финансовой яме, выйти из нее благодаря собственным усилиям и пониманию, как заработать деньги.

