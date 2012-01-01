Психолог Анна Девятка дала советы, как справиться с абьюзом на работе

45 процентов взрослых работающих людей испытывали психологическое насилие со стороны руководства. К сожалению, такая статистика говорит о расколе между руководителями и подчиненными, а также определяет роли "жертва-агрессор", которые влекут за собой разрастание непонимания в команде. Как быть в такой ситуации и встречаются ли здоровые варианты, расскажет семейный психолог Анна Девятка.

Сложности отношений

Деловые отношения – такая же часть жизни человека, как и все остальное. Поэтому на них распространяются классические психологические закономерности. Фигура руководителя воспринимается как родитель – метафорические мама или папа, а тип отношений обозначается как "вертикальный". Это значит, что начальник всегда главнее, даже если хочет казаться другом и общаться на равных. Подсознательно подчиненный это всегда понимает, а если нет, то сталкивается с болью непонимания – отчего такой дружелюбный Иван Иванович выписал штраф за опоздание и сделал прилюдный выговор? Ведь еще вчера они обедали вместе и обсуждали компьютерные игры.

Такая перемена поведения непонятна – то есть субординация, то ее нет. То все мы делаем общее дело, то выговор за отсутствие результата прилетает подчиненному, а руководитель остается как будто ни при чем. Сотрудник теряет понимание, что происходит, ему интуитивно кажется, что "что-то не так", и начинает тревожиться и злиться. Естественно, это запускает обратную реакцию в виде пассивной агрессии, адресованной руководителю, и конфликт разрастается.

Именно поэтому важно, чтобы на работе были ясные и понятные границы взаимодействия, без подковерных игр, но такое очень редко можно встретить. Даже в советских фильмах часто обыгрываются отношения "руководитель – подчиненный", и разбираются паттерны поведения "что будет, если..."

Пересечение контекстов

Например, в "Служебном романе" есть такой герой – Юрий Самохвалов, который дарит маленькие подарочки коллегам и старается выглядеть дружелюбным. В него влюбляется Ольга Рыжова, ведь у них был роман в юности, и ее чувства вспыхнули с новой силой. Она пишет ему любовные письма, передавая их через секретаршу, и никак не слышит просьбы мужчины остановиться. Тогда он прибегает к поиску "спасателя" – начальницы отдела кадров, а та в свою очередь, использует метод прилюдного стыжения Ольги.

По статистике SuperJob, этот вид абьюза на рабочем месте испытывают 13% опрошенных. Человек оказывается в сильном стрессе, эмоции приобретают токсичный характер, так что включается психосоматическая составляющая. Люди, испытывающие токсический стыд, жалуются на туман в глазах, тяжесть в голове и желание спрятаться, убежать от позора. Даже просто дышать на рабочем месте становится сложно. В примере с Самохваловым на Рыжову обрушился позор, она эмоционально притихла, была подавлена. В таком случае люди теряют инициативу и стараются делать, "что просят", лишь бы их не трогали.

С точки зрения социальной иерархии коллеги увидели, что руководитель открыто обидел девушку, а значит, они получили разрешение делать так же. Если у Ольги Рыжовой не будет тех, кто может за нее заступиться, или ее репутация недостаточно крепкая, это может привести к травле.

К сожалению, в такую ситуацию могут попасть многие, кто наивно видит в людях только хорошее и надеется, что к нему будут относиться так же, как и он. В психологии это называется проекция, когда человек проецирует свои личные качества на других. И иногда это приводит к негативным последствиям.

Чтобы их избежать, оставляйте время на процесс распознавания, "чем этот человек похож на меня и чем отличается", старайтесь замечать, что люди меняются. И даже если вы знаете человека много лет, это не значит, что его поведение будет постоянно одинаковым.

Вкладывайте больше сил в выстраивание коммуникации, например с помощью фраз:

– давайте сверимся, я вас понял так-то и так-то, делаю то-то, затем иду к вам с результатом, верно?

– если бы касалось меня, я бы тревожился в этой ситуации и хотел больше подробностей, а вы что думаете?

– и из примера с Рыжовой и Самохваловым можно было бы поговорить так: "Мы много лет не виделись, теперь работаем вместе, актуально ли возобновлять личные отношения?»

Задающий вопрос разведывает обстановку и собирает информацию. Его задача именно такая, а выполнение ее поможет построить дальнейшую стратегию действий. Если пропустить этап ориентировки, то сотрудник автоматически будет переносить свою фантазию, "как должно быть", на реальность, и раниться о то, что обратная связь не соответствует ожиданиям. Ему будет себя жалко, и возникнет ощущение жертвенности, эмоционального страдания на работе. Хотя взрослый человек отвечает сам за себя, в том числе за конкурентоспособность на рынке труда и возможность поменять приносящую дискомфорт работу.

В том случае если ситуация повторяется из раза в раз и меняются только коллективы и руководители, психологи рекомендуют обратить внимание на себя и уделить время детальному разбору происходящего.

Кто главный, тот и прав

"За полчаса до завершения рабочего дня меня вызывает руководитель и дает задание, из-за которого я задерживаюсь на работе, хотя до этого я сидела без дела. Так происходит изо дня в день, и мне уже кажется, что он делает так специально, упиваясь своей властью", – жалуется Елена, 28 лет, менеджер по связям с общественностью.

На психологическое давление со стороны руководителя жалуются 13% сотрудников. В частности, начальники-мужчины могут мстить подчиненным женщинам в том случае, когда сомневаются в своей профессиональной компетентности, им кажется, что они уступают женщине. Они показывают иерархию, свое главенство, через злоупотребление властью: ты будешь делать то, что я говорю, и я буду чувствовать себя лучше от этого.

К сожалению, такие процессы происходят зачастую неосознанно, и если прямо сказать начальнику, как выглядит ситуация, то он удивится и, возможно, даже возмутится подобным предположением. Поэтому эту ситуацию хорошо бы проанализировать с психологом и выстроить стратегию действия.

Абьюз на работе – это приглашение в позицию жертвы. Ваше право – принять это приглашение или отказаться, потратив время и силы на осознание, что происходит, поиск ответа на любимые вопросы: кто виноват и что делать?

Сделать это самостоятельно практически невозможно, потому что нужна натренированность взгляда на ситуацию с метапозиции. Поэтому, если у вас на рабочем месте назрел конфликт или же вы чувствуете себя беспомощно и возмущены несправедливостью в свой адрес, обращайтесь за помощью к специалистам. Не оставайтесь в одиночестве и ищите подходящий именно для вас выход из этой ситуации! Успехов!