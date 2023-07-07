Клиенты Ozon вне опасности? Что нужно знать о менингококковой инфекции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у сотрудников распределительного центра Ozon обнаружили менингококковую инфекцию. В результате заражения два человека умерли, еще восемь были госпитализированы. После смерти работников маркетплейса следователи начали проверку. Рассказываем подробности и выясняем, как защититься от заболевания.



Дезинфекция, обследования и вакцинация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что среди работников екатеринбургского распределительного центра Ozon обнаружили заболевших менингококковой инфекцией. Из числа заразившихся два человека скончались, еще восемь были госпитализированы и сейчас проходят лечение. После гибели сотрудников маркетплейса следователи организовали проверку.

"В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства возникшей ситуации, точные причины смерти двух граждан, а также иные необходимые данные с целью дачи ситуации объективной правовой оценки", – заявили в СУ СК России по Свердловской области.

В онлайн-ретейлере рассказали, что склад продолжает работу и принимает все необходимые меры безопасности. В частности, на месте была проведена дезинфекция. Кроме того, введен масочный режим, работникам при входе меряют температуру, а также ежечасно все поверхности обрабатывают антисептиком.





из сообщения Ozon На объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. Если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На данный момент мы вакцинировали от менингококка уже более 550 работников склада.

В Роспотребнадзоре региона ранее сообщили, что все, кто контактировал с заболевшими дома или на работе, были взяты под медицинское наблюдение.



Как защититься?

Для получателей посылок из распределительных центров Ozon нет рисков заражения менингококковой инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре. По словам специалистов, возбудитель заболевания долго не живет на тех материалах, из которых сделаны коробки. "На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время", – подчеркнули в ведомстве.

Руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева объяснила, что инфекция активно распространяется в закрытых коллективах и передается при близком контакте. "Менингококк передается от человека к человеку воздушно-капельным путем – вместе с капельками слюны при кашле или чихании и даже просто во время общения при близком контакте", – рассказала она журналистам.

Первоначально симптомы болезни схожи с теми, которые появляются при острых респираторных инфекциях. Среди них – головная боль, недомогание, температура и слабость. Но есть и отличительные черты.





Ирина Королева руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Это очень высокая температура, 39–40 градусов, которая практически не сбивается, и нестерпимая головная боль, которая также ничем не снимается. Эти симптомы должны насторожить и врача, и самого пациента.

Вместе с тем на теле появляется специфическая сыпь, голова склоняется назад, холодеют стопы и кисти. Кроме того, у пациентов возникают судороги и светобоязнь, они могут терять сознание. Иногда болезнь развивается молниеносно и состояние человека быстро ухудшается.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что самая эффективная мера профилактики против инфекции – вакцинация. Кроме того, обезопасить себя от менингококка поможет личная гигиена. Рекомендуется чаще мыть руки, не использовать вместе одну и ту же посуду, зубные щетки, а также избегать мест с большим количеством людей. Не менее важно проветривать помещение по 8–10 минут от четырех раз в день и прибираться с моющими средствами, подытожил эксперт.

