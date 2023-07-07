Число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 8

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Екатеринбурге число госпитализированных пациентов, заразившихся менингококковой инфекцией, выросло до 8 человек. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

"6 пациентов проходят лечение в Сысертской центральной районной больнице (ЦРБ), еще 2 пациента госпитализированы в городскую клиническую больницу № 40", – указано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что госпитализированные граждане находятся в удовлетворительном состоянии.

О выявлении у сотрудников Ozon в Екатеринбурге менингококковой инфекции стало известно 5 июля. Роспотребнадзор усилил дезинфекцию помещений, организовал медицинский осмотр и лабораторное обследование всех контактных.

На следующий день, 6 июля, один из заболевших сотрудников скончался, позже погиб еще один человек.

В связи с произошедшим Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку.

Ранее глава референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева на фоне произошедшего порекомендовала россиянам привиться от менингококковой инфекции. Она добавила, что вакцина не является обязательной, но входит в календарь профилактических прививок.

Прививаться против инфекции можно практически всем при условии, что на момент вакцинации у взрослого или ребенка нет острого заболевания, отметила эксперт.



Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми