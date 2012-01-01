Врач Кузьмин назвал главные ошибки во время растяжки

Во время растяжки нельзя терпеть сильную боль и делать резкие движения. Как правильно выполнять упражнения, рассказал инструктор по лечебной физкультуре ЦКБ Управления делами Президента РФ Дмитрий Кузьмин в программе "Доктор 24".

Польза





Растяжка, или стретчинг, поддерживает гибкость и эластичность мышц, а также укрепляет связки. Когда суставы начинают хуже двигаться, упражнения уменьшают болевые ощущения, улучшают подвижность мягких тканей и циркуляцию крови, рассказал Дмитрий Кузьмин.





Дмитрий Кузьмин инструктор по лечебной физкультуре ЦКБ Управления делами Президента РФ Растяжку лучше проводить перед основной тренировкой, выполняя короткие упражнения в пределах амплитуды. Это поможет размяться и подготовиться к предстоящей нагрузке.

После основной тренировки важно растягивать те мышцы, которые были в работе. Например, если человек тренировали руки, нужно сделать упор на трицепс и бицепс с максимальным разгибанием, объяснил врач.

"Удерживать натянутые мышцы ног можно в удобной позе, например лежа. Если нет цели сильно растянуться, достаточно уделить этому несколько минут на каждую группу мышц. Двух подходов по минуте с небольшими перерывами будет достаточно", – отметил специалист.

Ошибки

Иногда во время растяжки могут возникать болезненные ощущения. Терпеть сильную боль нельзя – допустим только легкий дискомфорт, предупредил Дмитрий Кузьмин.

Также врач призвал отказаться от резких движений, так как они способны привести к травмам. По его словам, лучше начать растягиваться плавно.





Дмитрий Кузьмин инструктор по лечебной физкультуре ЦКБ Управления делами Президента РФ Еще одна ошибка – отсутствие разминки перед растяжкой, когда целая тренировка посвящается только ей. Холодные мышцы легко травмировать, поэтому важно разогреться.

Также важно не гнаться за быстрыми результатами, особенно новичкам. Стретчинг – это медленный процесс, так как мышцы долго перестраиваются. Например, чтобы сесть на шпагат, нужно заниматься около года, объяснил эксперт.

Во время упражнений также важно помнить о дыхании и не задерживать его. В ином случае телу будет сложно расслабиться из-за напряжения мышц, добавил врач.

