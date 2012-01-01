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07 марта, 13:49

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Врач Кузьмин назвал главные ошибки во время растяжки

"Деревянные" мышцы: чем полезна растяжка и как ей заниматься

Во время растяжки нельзя терпеть сильную боль и делать резкие движения. Как правильно выполнять упражнения, рассказал инструктор по лечебной физкультуре ЦКБ Управления делами Президента РФ Дмитрий Кузьмин в программе "Доктор 24".

Польза


Фото: 123RF/vadymvdrobot

Растяжка, или стретчинг, поддерживает гибкость и эластичность мышц, а также укрепляет связки. Когда суставы начинают хуже двигаться, упражнения уменьшают болевые ощущения, улучшают подвижность мягких тканей и циркуляцию крови, рассказал Дмитрий Кузьмин.

Растяжку лучше проводить перед основной тренировкой, выполняя короткие упражнения в пределах амплитуды. Это поможет размяться и подготовиться к предстоящей нагрузке.
Дмитрий Кузьмин
инструктор по лечебной физкультуре ЦКБ Управления делами Президента РФ

После основной тренировки важно растягивать те мышцы, которые были в работе. Например, если человек тренировали руки, нужно сделать упор на трицепс и бицепс с максимальным разгибанием, объяснил врач.

"Удерживать натянутые мышцы ног можно в удобной позе, например лежа. Если нет цели сильно растянуться, достаточно уделить этому несколько минут на каждую группу мышц. Двух подходов по минуте с небольшими перерывами будет достаточно", – отметил специалист.

Ошибки

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Иногда во время растяжки могут возникать болезненные ощущения. Терпеть сильную боль нельзя – допустим только легкий дискомфорт, предупредил Дмитрий Кузьмин.

Также врач призвал отказаться от резких движений, так как они способны привести к травмам. По его словам, лучше начать растягиваться плавно.

Еще одна ошибка – отсутствие разминки перед растяжкой, когда целая тренировка посвящается только ей. Холодные мышцы легко травмировать, поэтому важно разогреться.
Дмитрий Кузьмин
инструктор по лечебной физкультуре ЦКБ Управления делами Президента РФ

Также важно не гнаться за быстрыми результатами, особенно новичкам. Стретчинг – это медленный процесс, так как мышцы долго перестраиваются. Например, чтобы сесть на шпагат, нужно заниматься около года, объяснил эксперт.

Во время упражнений также важно помнить о дыхании и не задерживать его. В ином случае телу будет сложно расслабиться из-за напряжения мышц, добавил врач.

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