Синоптик Позднякова предупредила москвичей об аномально холодной погоде в День Победы

Жителей Москвы предупредили о заметном ухудшении погоды в городе в ближайшие дни. По словам синоптиков, 7 мая в столице установится аномально холодная для последнего месяца весны температура. Кроме того, ожидаются ливни и мокрый снег. Рассказываем подробности, а также какой прогнозируется погода во второй половине майских праздников.



"Земля побелеет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 7 мая, в регионы ЦФО с запада прорвется очень активный североатлантический циклон "Гулла". Траектория его центра проляжет в 150–200 километрах южнее столицы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Сильнее всего достанется Рязани. При этом ненастье также затронет Москву и Подмосковье. На столицу во вторник может выпасть до 18 миллиметров осадков. Такой показатель составляет 30% от всего "лимита дождей" для последнего весеннего месяца.

"По мере продвижения циклона в широтном направлении, в его тыловой части начнется ультраполярное вторжение, в результате чего показания термометров уже в ночь рухнут в городе до 1…3, по области – до -1 на севере и до 4 – на юге", – уточнил синоптик.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега с кратковременным ухудшением видимости на километр и менее (местами до 200–400 метров), днем в столице – всего 3…5, в Подмосковье – 1…6. По всей видимости, местами земля слегка "побелеет" – ее может припорошить символической временной снежной порошей.

Специалист также предупредил о магнитной буре слабой и средней интенсивности с 03:00 до 15:00 вторника. Вместе с тем в среду ненастная погода несколько отступит. В этот день выпадет не более 5 миллиметров осадков. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах -3...2 градусов. Днем столбики термометров покажут 2…7. "В темное время суток временный снежный покров кое-где может достигать 0,6–1,7 см, на дорогах скользко – возможна гололедица", – заключил Тишковец.



Аномальная погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода, которая установится в столице 7 мая, является аномальной. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха во вторник будет на 10 градусов ниже климатической нормы.

"Конечно, это аномалия. Потому что погода очень холодная. Выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Если действительно сформируется временный снежный покров, как мы прогнозируем, то это будет аномальное явление. Последний раз снежный покров в первой декаде мая появлялся где-то в 2017 году", – отметила она.

Вместе с тем специалист призвала москвичей не ждать теплой погоды во второй половине майских праздников.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг, 9 мая, днем столбики термометров покажут 3…9. Это на 8–10 градусов ниже климатической нормы. В пятницу погоду будет определять уже другой циклон с центром над Архангельской областью. Днем температура воздуха достигнет 10…12 градусов. Но из-за довольно плотного ветра комфортной такую погоду не назовешь.

Днем 9 и 10 мая погода прогнозируется облачная с прояснениями. Наибольшая вероятность солнечных просветов ожидается в День Победы, поскольку атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы.

