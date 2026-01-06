Психолог Ромашина: печенье с предсказаниями поможет укрепить семейные узы

Новогодние праздники ассоциируются с различными традициями, которые зачастую пришли из разных культур. Например, на Новый год и Рождество многие готовят печенье с предсказаниями. Откуда пришел этот обычай, в чем польза и вред лакомства, расскажет Москва 24.

Родом из Японии

Печенье с предсказаниями распространено в США: его подают в китайских ресторанах Америки. Родина десерта доподлинно неизвестна, но по одной из версий его прототип возник в XIX веке в японских храмах, а в начале прошлого столетия японские и китайские иммигранты завезли сладость в США. Впоследствии хрустящее печенье распространилось по всему миру, во многих ресторанах его подают как комплимент от заведения вместе со счетом.

Кроме того, эта сладость стала ассоциироваться с новогодними и рождественскими праздниками как символ удачи и счастья в наступающем году и интересное развлечение.

Чтобы порадовать себя и близких, стоит приготовить лакомство самостоятельно. В Сети можно найти разные варианты его приготовления, однако классическое печенье с предсказаниями состоит из минимума ингредиентов. Обязательными являются мука, сливочное масло, яйца, сахар или сахарная пудра. Остальные добавки, например мед, специи, ванилин, идут в тесто по желанию, можно обойтись и без них.

Перед приготовлением нужно написать на бумаге емкие, короткие и приятные пожелания и разрезать на тонкие полоски, чтобы было удобно упаковывать их, а впоследствии разворачивать.

Сам процесс приготовления не сложный, но требует расторопности и сноровки: с заготовками нужно работать быстро, заворачивая в них предсказания и придавая им необходимую форму, иначе они застынут. Для теста взять 100 граммов муки и 150 граммов сахарной пудры, просеять все в миску и добавить 60 граммов сливочного масла, а также белок от 4 средних яиц. Тесто вымешать, можно добавить половину чайной ложки корицы и щепотку ванилина. Еще раз хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.

Столовой ложкой порционно выложить тесто в форме небольших тонких блинчиков на противень, застеленный пергаментной бумагой. Некоторые пользователи советуют делать по паре печений за раз, чтобы они не застыли раньше времени. Выпекать заготовки нужно при 180 градусах 5–7 минут, до румяных краев. Далее "блинчики" нужно вытащить из духовки, на одну половину положить бумажку с предсказанием и согнуть заготовку пополам, чтобы получилось что-то похожее на вареник. После нужно залепить края, положить печенье на край стакана и согнуть посередине, чтобы после застывания оно приняло характерную форму. Останется подождать, пока сладость застынет, и можно подавать к столу.

"Элемент веселья и гармонии"

Печенье с предсказаниями – это не просто сладкое угощение, а символический ритуал, рассказала клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина в комментарии для Москвы 24.



Ольга Ромашина клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Такая традиция помогает создать атмосферу ожидания и интереса, стимулирует воображение и легкую игру с будущим. Она способствует эмоциональному подъему и может стать поводом для общения и обсуждения. Ввести такую традицию стоит, если хочется добавить в семейные или дружеские встречи элемент веселья и гармонии.

Печенье действует как маленький позитивный сюрприз, который вызывает приятные эмоции, немного отвлекает от повседневных забот и стимулирует надежду, добавила эксперт.

Ромашина отметила, что предсказания можно воспринимать как легкий психологический якорь – напоминание о позитивных целях или моментах.

"Приготовление выпечки с предсказанием и процесс ее вручения – это простой повод начать разговор, улучшить эмоциональный контакт и укрепить семейные или дружеские узы", – подчеркнула психолог.

Предсказания должны быть нейтральными и позитивными по содержанию. С осторожностью нужно формулировать пожелания, связанные с личной жизнью, карьерой и здоровьем. Стоит избегать конкретных или тревожных тем, чтобы не создавать лишнего давления или дискомфорта, отметила Ромашина.

Однако не стоит забывать, что это десерт, в состав которого входит сахар, различные трансжиры и в целом он является источником легких углеводов. Поэтому от печенья следует отказаться или принимать с осторожностью людям с сахарным диабетом и страдающим нарушением углеводного обмена, отметила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в разговоре с Москвой 24.

Такой десерт, как правило, не едят в большом количестве – примерно одну-две штуки (по 30–50 граммов) в момент вручения. В любом случае, употреблять целую упаковку даже здоровому человеку точно не стоит, предостерегла врач.

"Плюс ко всему, не нужно принимать это печенье на голодный желудок и в качестве альтернативы здоровой полноценной пище", – добавила Игнатикова.

Если хочется приготовить лакомство самостоятельно, то можно немного изменить промышленный рецепт, отметила диетолог. Для теста стоит выбрать цельнозерновую муку, а соль, соду и белый сахар взять по вкусу, в меньшем количестве или отказаться вовсе от какого-то из этих ингредиентов, подытожила врач.



