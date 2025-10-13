Диетолог Русакова: сочетание бобовых с зеленью надолго сохранит чувство бодрости

Улучшить настроение и получить длительный заряд бодрости можно, запивая темный шоколад кофе, уверены врачи. Так ли это на самом деле и какие продукты полезно употреблять вместе, разбиралась Москва 24.

Кофе + шоколад

При употреблении кофе вместе с темным шоколадом может улучшиться настроение, концентрация и кратковременная память, поскольку эти продукты помогают выработке гормонов "счастья" – серотонина и дофамина, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

По ее словам, в шоколаде есть теобромин, являющийся "родственником" кофеина.





Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Они оба являются стимуляторами центральной нервной системы, но теобромин оказывает более мягкое и пролонгированное действие. Вместе они могут дать заряд бодрости, который наступает быстро от кофе и длится дольше благодаря шоколаду.

К тому же оба продукта – лидеры по содержанию антиоксидантов, защищающих клетки организма от повреждений, добавила врач.

Однако тем, у кого есть гипертония, тахикардия, тревожность и нарушения ночного отдыха, надо учитывать, что сочетание кофе с шоколадом дает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. В итоге может участиться сердцебиение, появиться нервозность и бессонница. К тому же не стоит употреблять эти продукты на голодный желудок, поскольку может появиться изжога или дискомфорт, предупредила Зарема Тен.

Чтобы получить более мягкое воздействие на организм, врач посоветовала запивать шоколад зеленым или белым чаем.

Друзья по тарелке

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева подчеркнула, что ученые действительно доказали полезные свойства шоколада, однако они присущи только качественному темному, который содержит от 70 до 85% какао.

"Кроме того, один из профессоров университета в Гарварде проводил большое исследование, результаты которого показали, что флавоноиды, входящие в состав какао, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают справляться с депрессией. А другая научная работа позволила сделать вывод, что они улучшают кровообращение", – рассказала диетолог Москве 24.



Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Также достаточно много специалисты изучали воздействие темного шоколада на микробиом и выяснили, что этот продукт действует как пребиотик и положительно влияет на микрофлору кишечника, что, в свою очередь, способствует улучшению настроения.

Однако воспринимать вышеупомянутые продукты как лекарство неправильно: для хорошего самочувствия важно придерживаться сбалансированного рациона и здорового образа жизни, подчеркнула эксперт. А употреблять кофе и шоколад надо в меру, предупредила Писарева.

В свою очередь, рекомендуемая норма кофеина для здорового взрослого человека – до 400 миллиграммов в день. В одной чашке объемом 240 миллилитров будет примерно 90–95 миллиграммов кофеина, уточнила Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

"Что касается шоколада, то его можно съедать не более 30 граммов в день, так как продукт калорийный и содержит много жиров и углеводов", – предупредила врач.

При этом она отметила, что есть и другие очень полезные сочетания продуктов, которые положительно влияют на мозговую деятельность.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Например, для утреннего приема пищи идеально подходит овсянка с орехами и фруктами. Такая каша – это источник сложных углеводов, которые обеспечивают более длительное чувство насыщения и энергию. Орехи добавляют полезные белки и жиры. А фрукты – естественный источник пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов. Вместе они помогают поддерживать уровень энергии и улучшают работу пищеварительной системы.

Также очень полезно есть йогурт с ягодами, считает Русакова. Первый содержит пробиотики, которые важны для кишечного микробиоценоза (последние научные данные показали, что микробиота участвует в выработке серотонина и управлении работой головного мозга), в то время как ягоды – это источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Вместе они поддерживают здоровье пищеварительной системы и укрепляют иммунитет.

Также прекрасно работает сочетание бобовых с зеленью. Первые богаты растительным белком, клетчаткой, а зелень – витаминами и минералами. Все это помогает надолго сохранить сытость, бодрость и обеспечить организм важными питательными веществами, объяснила диетолог.