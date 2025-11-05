Врач Харина: безопасно использовать наушники не более 60 минут подряд

Использование одного наушника грозит снижением слуха, предупредили врачи. К чему еще может привести постоянное использование гарнитуры и как можно снизить вред – в материале Москвы 24.

Риск оглохнуть?

Использование одного наушника может быть опасно для слуха, рассказал телеграм-каналу SHOT лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, человеческий слух рассчитан на стереозвук, поэтому нагрузка на одно ухо воспринимается противоестественно. В результате есть риск появления звона в ушах и впоследствии односторонней сенсоневральной тугоухости – повреждению слухового нерва и волосковых клеток внутреннего уха.





Владимир Зайцев лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Когда начинает одно ухо плохо слышать, то второе ухо по умолчанию тоже начинает слышать хуже. Ухо подстраивается не под хорошее, а под плохое.

В группу риска Зайцев включил тех, кто вынужден использовать один наушник или работает в гарнитуре. В частности, операторов call-центров. По словам эксперта, проблемы могут проявиться через год, однако у людей с хорошим слухом это происходит позже.

Ранее кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, лектор российского общества "Знание" Олег Абелев рассказал Агентству "Москва", что спрос на проводные наушники в столице за год вырос на 25–30%. При этом в целом по России этот показатель составил 15–30%, подчеркнул эксперт.

"Причины роста – мода, популяризация стиля, тактильность и надежность, отсутствие задержки звука, ценовая доступность и качество звука. Многие отказываются от популярных беспроводных наушников в пользу нишевых проводных", – сказал Абелев.

В то же время цены на этот товар выросли примерно на 10–25%. На это повлияли такие факторы, как курс валют и инфляция, отметил специалист.

Лучше – тише

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прослушивание музыки или разговоры в одном наушнике действительно могут привести к ухудшению слуха, согласилась в беседе с Москвой 24 врач-отоларинголог Дарья Харина. Такой же эффект происходит и при увеличении звука на одну сторону. Особенно часто так делают, если в технике нет функции шумоподавления или она плохо подходит уху, отметила специалист.





Дарья Харина врач-отоларинголог В ушах есть небольшие косточки, которые проводят звуковой импульс на слуховой нерв. Первое время они компенсируют действие громкого звука из наушников, но если это происходит слишком долго, слуховые функции повреждаются. Можно приобрести сенсоневральную тугоухость. Если вовремя не обратиться за помощью, это может быть неизлечимо.

Врач также порекомендовала использовать накладные наушники, которые полностью закрывают ушную раковину, а также варианты с шумоподавлением. Если плохо подобрать модель, итогом может быть раздражение и наружный отит.

"Жесткие наушники-вкладыши без резинки, если они не подходят по форме канала, могут травмировать ухо. Более того, в них человек часто начинает делать звук громче, например, в метро. Лучше не превышать громкость, рекомендованную для ушей, – такая настройка чаще всего есть в телефоне. Обычно это примерно 40–60 дБ", – добавила Харина.

Также она обратила внимание, что чем громче человек слушает что-то в наушниках, тем меньше времени это можно делать без вреда для здоровья. В целом же лучше не использовать такую технику более 60 минут подряд, резюмировала эксперт.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 добавил, что в течение дня лучше ограничить применение наушников 5 часами в сутки с перерывами. При выборе же он посоветовал обратить внимание на известные бренды, так как шанс столкнуться с некачественными вариантами меньше.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Также стоит использовать накладные наушники, а не те, которые интегрируются в ухо. Это связано не только с нагрузкой на ухо, но и рисками занести инфекцию.

"Наушники должны храниться в кейсе или чехле. Их нужно периодически осматривать, чистить и протирать салфетками с антибактериальным эффектом либо средствами, которые рекомендует производитель. Также категорически нельзя использовать чужие наушники", – добавил врач.

Если пренебрегать рекомендациями, может появиться зуд, покраснения и небольшая боль, предупредил Кондрахин. В таком случае он порекомендовал обратиться к терапевту или отоларингологу.

Если человек заметил, что после прослушивания музыки в наушниках он стал хуже слышать, использование техники стоит немедленно прекратить. Здесь уже понадобится помощь лор-врача и сурдолога – специалиста, который специализируется на лечении и реабилитации нарушений слуха, заключил эксперт.

