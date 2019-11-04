Что ждет на родине семью россиянина, который вывез детей из Швеции

Побег из Швеции в Польшу, международный розыск, судебные тяжбы – все это россиянин Денис Лисов пережил ради возвращения своих трех дочерей двенадцати, шести и четырех лет на родину. Семья покинула Россию в поисках лучшей доли за границей. Однако жизнь по шведским законам чуть не обернулась для них трагедией. 3 ноября самолет с семьей наконец приземлился в столице. Рассказываем, почему любящий отец едва не лишился детей, что случилось с матерью девочек и как будет складываться жизнь Лисовых в России.

Фото: канал Москва 24

Поставили "в безвыходное положение"

Денис Лисов с женой Татьяной и дочерьми переехали из Хабаровска в Швецию в 2012 году. Через два года женщина серьезно заболела и попала в больницу. По данным СМИ, речь может идти о психическом заболевании. В 2017 году шведские органы опеки заинтересовались Лисовыми: осенью детей изъяли и отдали их приемной семье. Ювенальные службы посчитали, что девочкам будет лучше с жителями Швеции – супругами ливанского происхождения, чем с родным отцом.

Дениса не лишали родительских прав, при этом ему удалось добиться лишь разрешения на короткие и редкие свидания с дочками. Во время одного из них мужчина и вывез девочек в Польшу на пароме. Из Варшавы семья планировала добраться в Москву. Но была задержана сотрудниками пограничной службы, поскольку шведские власти объявили детей в розыск.

Несмотря на требования Швеции вернуть девочек в ливанскую семью, польский суд постановил не выдавать россиян шведской стороне. Судья учел привязанность детей к отцу. Кроме того, по его словам, Дениса поставили "в безвыходное положение". Он также отметил, что приемную семью выбрали "с чуждой для девочек культурой".

3 ноября Денис и дети наконец вернулись в Россию. "Наши адвокаты очень хорошо, профессионально сработали, грамотно все обосновали, – рассказал счастливый отец сразу после приземления в аэропорту Шереметьево. – Большое спасибо всем, кто мне помогал на территории Польши, – это и наши соотечественники, и граждане Польши, даже на улице, на остановках подходили и предлагали помощь, поддерживали".

При этом адвокат семьи Бабкен Ханзадян напоминает, что шведская сторона продолжает преследование Лисовых.





Бабкен Ханзадян адвокат семьи Денис находится сейчас в розыске. То есть ему грозит четыре года тюрьмы.

Несколько дней семья проведет в Москве – они уже встретились с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. С омбудсменом обсуждалась дальнейшая жизнь Лисовых на родине: в какую школу и поликлинику будут ходить девочки, а также как помочь им адаптироваться в России.

Фото: канал Москва 24

Почему детей изымают за рубежом?

Анна Кузнецова рассказала, что в ближайшее время семье будет оказано содействие по оформлению всех необходимых документов. Омбудсмен подчеркнула, что после возвращения семьи в Россию неразрешимых проблем нет.





Анна Кузнецова уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Конечно, мы затронули с Денисом еще ряд вопросов, которые практически не обсуждались нигде. Это вопрос дальнейшего жизнеустройства и так далее. И все они разрешимы, потому что Денис и дети на родине, поэтому мы обязательно со всем справимся.

Кроме того, Кузнецова рассказала о состоянии здоровья девочек. По ее словам, переживать не о чем.

"Мы обсуждали вопросы медицинского сопровождения, но папа говорит, что вопросов пока нет", – пояснила она.

Омбудсмен также выразила благодарность польским властям за то, что в Варшаве приняли решение в пользу россиян. "Сложно представить, какова судьба была бы детей, если бы эти решения были не такие, как сейчас", – заявила она журналистам.

В скандинавских странах практика передачи детей в приемную семью – отлаженная система, рассказала Москве 24 адвокат, специалист по судам по опеке над детьми Мария Ярмуш.

"В Швеции, Норвегии, Финляндии целая сеть таких приемных семей, которые получают дотации на приемных детей и воспитывают их согласно протоколу, не испытывая никаких чувств", – полагает она.





Мария Ярмуш адвокат Детей из семей забирают очень быстро, далеко не всегда по веским причинам, а родственные связи для этих стран не имеют никакого значения.

Ярмуш добавила, что основания для изъятия ребенка из семьи часто очень субъективны. По ее мнению, для местных органов опеки важно лишь формальное выполнение обязательств по воспитанию ребенка от приемной семьи: дети должны ходить в школу, проходить обследования и находиться под присмотром.

Законы скандинавских стран в этом отношении распространяются на все семьи, которые находятся на территории государства, даже временно. Причем к семьям иностранцев, а особенно русских, там пристально присматриваются, уверена специалист.





Мария Ярмуш адвокат Если это русская семья, то 90 процентов, что она будет под прицелом, за ними будут очень внимательно наблюдать. Там сложилось мнение, что все русские избивают детей, навязывают православие. Поэтому даже из семей, которые живут законно, детей могут изъять.

Ездить в Швецию, Норвегию и Финляндию на долгий срок с маленькими детьми эксперт не советует, поскольку, по ее словам, такие поездки могут иметь крайне неприятные последствия.

Фото: канал Москва 24

Что будет дальше?

Что касается возвращения семьи Лисовых в Хабаровск, то власти Хабаровского края заверили: уже решают эту проблему.

"Сейчас краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска", – сообщила пресс-служба правительства региона.





пресс-служба правительства региона Семья будет доставлена в Хабаровск, а после – к родственникам, которые проживают в селе Скворцово. Также будет оказана материальная помощь. Вопрос суммы сейчас решается.

Благополучное возвращение в Россию – это большая победа, но еще не конец, также напоминает член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод. По его словам, сейчас не менее важно решить ситуацию с мамой девочек.

"Насколько я понимаю, она все еще находится в больнице в Швеции. Поэтому и правозащитникам, и российским властям нужно добиться, чтобы она прошла необходимое лечение и вернулась к своим детям, в свою семью", – рассказал он Москве 24.

Напомним, отец семейства в аэропорту не стал вдаваться в подробности состояния супруги, отметив, что вопрос "очень сложный".

Брод подчеркнул, что семье пришлось нелегко: девочек разлучили с отцом и отправили в мусульманскую семью, несмотря на то что они воспитаны в других традициях и другой культуре. Правозащитник отметил "справедливое решение польских властей, которые не пошли на поводу у Швеции".





Александр Брод член СПЧ Эта ситуация – урок для всех россиян, которые намерены искать птицу счастья за рубежом, урок для правозащитников, которым нельзя расслабляться, ведь наши граждане могут пострадать в любой точке мира и нуждаться в поддержке.

По мнению Брода, в разрешении ситуации с российской семьей в лучшую сторону важный вклад внесли как общественники, так и просто неравнодушные люди, которые помогали, поддерживали словом и делом.

"Простые люди выше всех этих искусственных границ, здесь сработало человеческое чувство солидарности и сострадания", – заключил он.

