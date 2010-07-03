Москва 5 и 6 сентября отмечает свой 873-й день рождения. Всего за несколько лет в столице преобразилась парковая зона: появились не только новые территории для отдыха, но и похорошели старые. Рассказываем, как изменился облик парков Москвы.



Ландшафтный парк "Митино"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

Парк "Митино" – идеальное место для семейного отдыха в любое время года. После благоустройства здесь появились детские площадки с горками, качели и современные тарзанки; спортивные зоны, среди которых теннисный корт и площадка с трибунами, скейт-парк, площадки с тренажерами для воркаута. Зимой желающие могут покататься на санях или "ватрушках", а забраться на гору поможет бугельный подъемник.



Строгинская пойма

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

Парк в Строгинской пойме – особо охраняемая природная территория. После завершения благоустройства в 2018 году он стал еще удобнее для москвичей: здесь открыли 5 детских и 12 спортивных площадок, которые оборудованы безопасными уличными тренажерами, качелями, горками, городками, песочницами и многим другим.



"Братеевская пойма"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Парк "Братеевская пойма" открыли в 2018 году на месте заброшенной территории. В создании уникальной городской площадки приняли участие москвичи, которые высказались за то, чтобы сделать здесь зону отдыха спортивной направленности. Главная особенность парка – бейсбольный стадион, где тренируются игроки любительского бейсбольного клуба "Спартак" и проходят игры Российской любительской бейсбольной лиги.

Всего в парке обустроено 12 спортивных зон. Также есть велодорожка протяженностью 13 километров, которая зимой легко трансформируется в лыжную трассу.



"Зарядье"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 14

Два года назад в парке "Зарядье" открылся одноименный концертный зал, который Сергей Собянин назвал уникальным. В один ряд с лучшими мировыми площадками "Зарядье" ставят из-за акустической системы и технологического оборудования, которое позволяет трансформировать зал – он полностью подвижен. На площадке два зала: большой, рассчитанный на 1 600 мест, и малый, вмещающий 400 зрителей. На сценах проходят концерты, спектакли, различные образовательные программы для детей.



Парк 50-летия Октября

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 14

Благоустройство парка 50-летия Октября началось в 2017 году по просьбе жителей и завершилось в 2018-м. За это время оборудовали не только 12 детских площадок, скейт-парк, скалодром, площадки для бокса, баскетбола, настольного тенниса и волейбола, но и обновили главный символ территории – "Ладошки", вокруг которого появилась архитектурно-художественная подсветка. Кроме того, парк дополнительно озеленили, высадив более 300 деревьев и свыше 5 тысяч кустарников.



Парк "Ходынское поле"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

При активном участии москвичей изменился и парк на Ходынском поле. Здесь появились живописные холмы и декоративный водоем. На территории размещены смотровые площадки, батутный центр, а также имеется развитая спортивная инфраструктура.



Парк имени Святослава Федорова

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Названный в честь знаменитого офтальмолога, парк заметно преобразился в 2018 году. В ходе благоустройства не территории зоны отдыха создали новые точки притяжения для посетителей: светодинамический фонтан и танцевальную площадку с крытой сценой, вдоль прогулочной дорожки установили оригинальные беседки, а в саду ароматов высадили пряные травы: базилик, фенхель, тимьян и шалфей. Для любителей экстрима построили площадку для паркура и скейт-парк.



Парк технических видов спорта в Печатниках

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 16

На месте бывшей свалки в 2018 году в Печатниках создали рай для мотогонщиков, велосипедистов, любителей картинга. Так появились пять зон со специальными трассами, которые оснащены всем необходимым для проведения соревнований различного уровня. Не забыли и о зрителях – для них установили трибуны. Здесь же можно взять напрокат спортивное оборудования для мотокросса и картинга.

Кроме спорта, в парке созданы все условия для отдыха: прогулочная набережная вдоль Москвы-реки со спусками к воде, пикниковые зоны с мангалами и беседками.



Парк "Вагоноремонт"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 15

Уютный парк "Вагоноремонт" в 2018 году также заметно преобразился. С учетом пожеланий местных жителей сделали дополнительный вход и установили сцену, а в современном шахматном павильоне под навесом поклонники интеллектуального спорта смогут играть в любую погоду. Кроме того, в парке появились столы для пинг-понга и тренажеры для силовых упражнений.



Парк 850-летия Москвы

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Профессиональная лыжероллерная трасса, три памп-трека, прогулочные дорожки вдоль реки с удобными спусками, сцена с амфитеатром, сухой светодинамический фонтан, 14 игровых площадок для детей, пикниковые зоны со всем необходимым и многое другое – все это Парк 850-летия Москвы. Для любителей занятий спортом здесь появились 16 площадок, куда вошли теннисные корты, футбольные поля, зоны для игры в волейбол и баскетбол, а также площадки для воркаута.



Парк в пойме реки Битцы

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

В результате благоустройства парка в пойме реки Битцы появилось футбольное поле с искусственным покрытием, на котором можно проводить матчи и тренировки круглый год. Кроме того, универсальная площадка для игры в стритбол, волейбол, баскетбол. А для проведения концертов на естественном склоне холма создали амфитеатр. Летом здесь можно увидеть плавающие фонтаны с динамической подсветкой. Также в парке заменили четыре пешеходных моста через протоки реки, а зону отдыха обустроили так, что провести тут можно целый день.



Парк "Тюфелева роща"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

"Тюфелеву рощу" легко узнают по гусенице-перголе – прогулочная зона с навесом длиной почти 1,5 километра, которая одновременно является смотровой площадкой и арт-объектом. Под ней можно легко укрыться от непогоды или же спрятаться от солнца, посидеть на вращающихся скамейках. Автором необычного ландшафтного проекта стал известный голландско-американский дизайнер и урбанист Джерри Ван Эйк.

В утопающем в зелени парке есть еще одна фишка: пруд с голубой водой глубиной более метра. Такой цвет водоем приобретает благодаря уникальной многоступенчатой системе очистки.



Парк в районе Южное Бутово

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

Ландшафтный парк на территории района Южное Бутово после благоустройства открылся в 2018 году. Здесь появились танцплощадка, подвесные качели, Зеленый театр, рассчитанный на 300 мест, Амфитеатр – на 170, Летний театр – на 100 мест. Отдохнуть у воды теперь тоже можно с комфортом: в парке оборудовали зоны с понтонными деревянными причалами и пандусами-переходами. Позаботились и о пернатых жителях – установили домики для уток и голубятни.