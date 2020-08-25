От дебюта к эндшпилю: в каких парках Москвы можно поиграть в шахматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных парках оборудовали беседки и павильоны для игры в шахматы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Крытая беседка с 10 столами для игры в шахматы расположена возле детской площадки в Гончаровском парке. По воскресеньям там проходят бесплатные занятия с 15:00 до 17:00, в остальные дни все желающие могут сразиться со своим соперником в любое время. Для этого только нужно принести свои фигуры.
В Таганском парке бесплатные занятия проходят по вторникам и пятницам с 17:00 до 18:00 на главной площади. Кандидат в мастера спорта по шахматам поможет освоить базовые знания правил игры и расскажет о розыгрыше дебюта. Чтобы принять участие, необходимо заранее записаться.
Шахматные интенсивы для детей старше пяти лет проходят в Перовском парке у сцены на главной площади. Ребята познакомятся с основными шахматными ходами, решат несложные тактические задачи и примут участие в тематических викторинах. Зарегистрироваться на урок можно на сайте парка.
Шахматные клуб "Белая ладья" расположен в Нескучном саду со стороны Ленинского проспекта. Для самостоятельной игры фигуры можно принести с собой или же бесплатно взять у администратора шахматного клуба. Павильон открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
Целый шахматный городок, где имеется 14 столов для игры, обустроен в музее-заповеднике "Царицыно". Каждый желающий сможет поиграть в шахматы с 06:00 до 00:00, однако для этого нужно принести свои фигуры и доски. Еще семь столов для игры установлено у площади Семьи в парке 50-летия Октября.
В Бабушкинском парке сыграть в шахматы можно в павильоне рядом с пунктом проката. Площадка работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Еще один шахматный павильон находится в Лианозовском парке. Он работает с 07:00 до 23:00.
Провести шахматный турнир со своим другом можно в любое время в парках "Кузьминки" и "Фили", зоне отдыха "Красногвардейские пруды" и "Усадьбе "Воронцово". Любители шахмат могут отправиться и в парк "Сокольники". Там установлено 14 столов, стоимость входного билета составляет 100 рублей. Для детей и пенсионеров предоставляется скидка в виде 50%.
Ранее сообщалось, что более 90 площадок для занятий командными видами спорта установлено в парках столицы, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В них бесплатно можно проводить футбольные и волейбольные турниры, играть в теннис и оттачивать мастерство баскетбольных бросков.
Площадки расположены в парках "Северное Тушино", "Борисовские пруды", "Фили", "Красная Пресня", "Сокольники", "Митино", "Ходынское поле", сквере в Олонецком проезде и Измайловском парке.
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