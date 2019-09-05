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Общество

5 сентября, 16:03

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Сколько длится рабочая неделя в разных странах мира

Даешь четырехдневку? Где в мире работают неполную неделю
общество

В российском правительстве активно обсуждают возможный переход страны на четырехдневную рабочую неделю. Условия для такого график назвали в Минэкономразвития, Минтруде и Минздраве. Рассказываем, в каких странах жители уже сегодня могут работать меньше часов в неделю, а кто проводит на работе больше времени, чем россияне.

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Финляндия

Одной из самых лояльных к работникам страной является Финляндия. Здесь по закону минимальное количество рабочих часов в неделю – 32. А максимальная планка составляет 40 часов. При этом в Хельсинки рабочая неделя может в среднем длиться меньше 32 часов.

Фото: depositphotos/gstockstudio

Франция

Средняя трудовая неделя во Франции длится 35 часов (5 дней по 7 часов). Максимально допустимая рабочая неделя составляет 48 часов. Однако время работы сильно зависит от рода деятельности. Например, адвокаты могут в неделю работать 45-50 часов, но и гонорары за свою деятельность они получают соответствующие. Специалисты, которые проводят на работе больше положенного, получают компенсацию за часы работы.

США

Рабочая неделя в США близка к европейской. Американцы трудятся не более 40 часов в неделю, но во время экономических кризисов некоторые компании сокращают рабочую неделю до 32 часов. В частных компаниях работодателям законом не запрещено превышать норму в 40 часов, но, как правило, средняя рабочая неделя занятых на частных предприятиях составляет около 35 часов.

Фото: depositphotos/pressmaster

Китай

Китай является одной из самых трудолюбивых стран. Законом там установлена пятидневная рабочая неделя минимальной продолжительностью в 40 часов. Максимальное количество рабочих часов ограничено 48 часами. Однако некоторые китайские корпорации работают по системе 996 – с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю, то есть в общей сложности 72 часа.

Япония

Еще одними трудоголиками считаются японцы. Базовая рабочая неделя здесь составляет 40 часов, но многие люди существенно перерабатывают эту норму. При этом они не считают сверхурочные, потому что боятся, что их могут назвать плохими работниками, которые не успевают все сделать вовремя. Но в апреле этого года правительство законодательно ограничило количество сверхурочных часов – не больше 100 в месяц и максимум 720 часов в год. При этом уже сейчас около 10 процентов компаний позволяют своим сотрудникам брать третий выходной в неделю. В частности, это крупные участники рынка вроде KFC и Uniqlo.

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