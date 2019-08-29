4 профессии, которые будут востребованы в будущем

28 августа главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения Наталья Мантурова заявила, что в России может появиться новая хирургическая специальность – дизайнер внешности. По ее словам, интерес к такого рода специалистам растет, но это "дело будущего".

В целом профессии, которые, по прогнозам футурологов, официально появятся в ближайшие несколько лет, активно осваивают уже сегодня. Мы выбрали несколько и решили вам о них рассказать.

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Архитектор виртуальности

Специалист по проектированию решений, позволяющих работать, учиться и отдыхать в виртуальной реальности. Разрабатывает софт и оборудование с учетом био- и психопараметров пользователя (в том числе под индивидуальный заказ). Задача архитектора виртуальности – превратить информационные системы из эпизодических приложений в целые виртуальные миры.

В двух словах, архитектор виртуальностей – это создатель некоего функционального мира с учетом пожеланий пользователей. В нем воспроизводятся удобные сценарии и ресурсы, которыми люди пользуются в реальной жизни.

Конечно, создавать виртуальные миры будет не один человек, а целая команда архитекторов. Для этого им нужно изучить множество дисциплин: графический дизайн, виртуальное прототипирование, 3D-моделирование, настройку сценариев кино и ТВ-анимацию, чтобы в этом мире не было скучно жить.

Виртуальная реальность уже сейчас используется в индустрии развлечений, военной сфере и медицине. Чтобы побороть страх высоты, человеку не нужно забираться на крышу высотки. Архитекторы создают ему комфортный сценарий, чтобы он выходил за пределы своей фобии максимально легко. А другой человек, который не может встать с кровати, сможет побывать на фьордах Норвегии.

Сити-фермер (городской плантатор)

Фото: depositphotos/ilfede

Это специалист по обустраиванию и обслуживанию агропромышленных хозяйств на крышах и в зданиях небоскребов крупных городов. Вертикальные фермы – автономные и экологичные конструкции, позволяющие выращивать растения и разводить животных в черте города, – повестка ближайшего будущего. Первая коммерческая вертикальная ферма появилась в Сингапуре в 2012 году, создание агронебоскребов планируется также в Южной Корее, Китае, ОАЭ, США, Франции и других странах.

Несколько лет назад стало модно выращивать микрозелень – чуть больше проростка, до первых листиков. В наши дни их используют как витаминные добавки и в составе детокс-коктейлей. Уже в 2018 году в России стали появляться серьезные сити-фермы, которые занимаются пряными травами и салатами и даже пытаются конкурировать с агрохолдингами.

Сити-фермеры выращивают растения почти в лабораторных условиях: грунт заменяют субстратом, минеральной ватой или кокосовой стружкой. Там нет вредителей, так что такой субстрат не нужно обеззараживать. Специалисты используют специальные фитосветильники, влияют на растение с помощью света (по сути, говорят ему, когда день, а когда ночь). С помощью ламп даже определяются ароматические свойства растения, задаются его масса, высота, скорость роста и внешний вид.

Биоэтик

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Специалист, который обеспечивает правовые и этические рамки работы медицинских, диагностических и биоинженерных центров, где осуществляются трансплантология и генетическое моделирование. Без консультаций с биоэтиком не обойдется ни одна передовая лаборатория, особенно когда дело дойдет до клонирования органов и серьезного вмешательства в гены эмбрионов. Неслучайно один из ведущих американских вузов – Йельский университет – уже запустил такую программу на медицинском факультете. Человеку, который будет определять границы дозволенного в генной инженерии, трансплантологии и других медицинских областях, пригодятся не только знания этики, но и понимание биологических процессов.

Для врача и биоинженера биоэтика играет огромную роль. Она решает, нужно ли человеку знать, что через несколько лет у него разовьется серьезная болезнь. Но в целом главные проблемы этой области связаны с началом жизни и смертью (например, можно ли уходить из жизни с помощью эвтаназии).

В мире биоэтика сильнее всего развита в США, где она и возникла. В российских вузах эта дисциплина преподается с 2000 года в течение одного семестра. Сейчас такие специалисты могут вести научные исследования или работать в этических комитетах при вузах или лабораториях, в которых проводят эксперименты над животными и людьми.

Тренер творческих состояний

Фото: depositphotos/alphaspirit

Специалист по майнд-фитнесу, умеющий приводить людей творческих профессий в "состояние потока" и в другие состояния, характеризующиеся повышенной креативностью. Он также занимается и развитием осознанности, поскольку одна из важных задач художника – постоянное переосмысление реальности.

Это люди совершенно разных профессий – чаще всего с психологическим образованием, те, кто занимается арт-терапией, и даже театральные педагоги. Фактически задача такого тренера состоит в том, чтобы человек научился сам себя вдохновлять без какой-либо поддержки и допинга. В этом состоянии можно совершить творческий прорыв – причем необязательно в области искусства. Это состояние, в котором не чувствуется рутины и человек очень увлечен.

Такой тренер может работать и с целыми командами – развивать творческий потенциал коллектива. Это можно сравнить с корпоративным психологом (возможно, скоро такие вакансии появятся в компаниях).

Какие еще специалисты появятся в будущем?

Инфостилист – человек, подбирающий информацию и стиль ее изложения в соответствии с запросами конкретного пользователя. Сейчас поток контента предлагается человеку в виде подборки рекомендованных информационных продуктов, основанной на геотаргетинге, поисковых запросах пользователя или указанных им в соцсетях интересах.

Science-художник – человек, который в своей творческой практике использует научные данные и знания. Science-art не только активно практикуется отдельными художниками, но и поддерживается серьезными учебными заведениями – например, в Массачусетском технологическом институте (MIT) существует Центр науки, искусства и технологии, а Нью-Йоркская школа визуальных искусств в прошлом году запустила программу по биоарту.

Медиаполицейский – страж порядка в медиасфере. Ищет нарушения законодательства путем мониторинга медиаресурсов лично и/или с помощью специальных программ. Сейчас в России эту функцию отчасти выполняют Роскомнадзор и "Лига безопасного Интернета", но в будущем злоупотребление информацией и киберпреступность будут расти, так что она выделится в отдельную профессию.

Архитектор живых систем – специалист по планированию, проектированию и созданию технологий замкнутого цикла с участием генетически модифицированных организмов и микроорганизмов. Такой профессионал будет незаменим в автономных городах – он сможет рассчитать необходимую мощность биореакторов, разработает проекты городских ферм и тщательно продумает систему переработки мусора.

Кстати, по мнению многих экспертов, само понятие "профессия" постепенно исчезнет. Вместо него будет набор постоянно меняющихся компетенций. По прогнозам, в среднем человек за свою жизнь будет менять 12 новых "специальностей".