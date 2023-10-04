Эксперт рассказал, стоит ли россиянам бояться завоза клопов из Парижа

Жители Парижа переживают из-за нашествия постельных клопов. Люди жалуются на появление насекомых в жилых домах, транспорте, отелях и больницах. В Минздраве страны попросили граждан не паниковать. В свою очередь, французское правительство обещает разобраться с проблемой. Выясняем, могут ли клопы "доехать" до России.



Кровососущие в Париже

В Париже наблюдается нашествие постельных клопов. По словам местных жителей, насекомых можно встретить в жилых домах, общественном транспорте, больницах, отелях и даже в кинотеатрах. Некоторые французы сравнивают ситуацию с пандемией коронавируса, сообщает РЕН ТВ.





житель Франции Клопы есть везде... Совершенно везде. Это как коронавирус – мы живем с этим, и нечего приходить от этого в ужас, мадам.

При этом власти Франции утверждают, что обострения ситуации с клопами в общественном транспорте нет. "Говорю всем, кто ежедневно пользуется транспортом: нет никакой опасности, равно как и ухудшения ситуации", – заявил отвечающий за транспорт министр-делегат Клеман Бон.

Он также указал, что проводятся тщательные проверки всех сообщений. При этом доказанных случаев присутствия насекомых в общественном транспорте якобы пока не было зафиксировано. Минздрав страны тоже призывает жителей не паниковать. "У нас нет нашествия клопов, это никак не связано с иммиграцией, если об этом нужно сказать отдельно. Это связано с перемещениями: когда вы путешествуете, вы можете перенести их на себе из-за границы", – заявил глава ведомства Орельян Руссо.

Однако он признал, что проникновение кровососущих в дом – "это ад". Руссо порекомендовал не обращаться к дезинсекторам, требующим две-три тысячи евро за услугу. Он также пообещал, что скоро правительство обнародует список одобренных компаний, которые помогут избавиться от насекомых по адекватной цене.

В свою очередь, в партии французского лидера Эммануэля Макрона "Возрождение" планируют зимой представить законопроект по борьбе с клопами. "Эта эпидемия – настоящая проблема для здоровья населения. Тысячи наших сограждан страдают от нее. Мы сделаем эту проблему приоритетной: мы предложим законопроект, чтобы избежать распространения клопов", – сообщил глава президентской фракции в Нацсобрании Сильвен Майяр.



"Нам абсолютно нечего бояться"

Россиянам, которые планируют посетить Париж, не стоит бояться постельных клопов. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Постельные клопы что у нас, что во Франции – одни и те же постельные клопы. Так что никаких новых организмов завезти в страну не получится. Нам абсолютно нечего бояться", – пояснил эксперт.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Если человек с вещами привезет из Франции клопов, они познакомятся с нашими, оставят потомство, но к критическому увеличению популяции это не приведет. В России, к слову, тоже периодически случаются вспышки их численности. По счастью, в последние годы это не настолько масштабно, потому что у нас тщательно следят и за нормативами строительства жилья, и за обработкой жилых помещений.

Кроме того, по мнению эксперта, до Летних олимпийских игр 2024 года, которые пройдут во Франции, численность клопов в стране удастся сократить до минимума. "Но для этого нужны грамотные и слаженные действия коммунальных служб. Поскольку борьба в одном отдельно взятом помещении, здании эффективна, но глобально не решит проблему. Важно, чтобы население тоже понимало, что каждый несет ответственность за собственное жилище", – уточнил Марьинский.

Однозначные причины нашествия клопов в Париже назвать сложно, продолжает биолог. По его словам, для большинства видов насекомых характерно периодическое увеличение и снижение численности. Постельные клопы – это та проблема, которая всегда будет сопровождать человечество, но со временем станет менее заметной, заключил Марьинский.

