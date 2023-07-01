Нашествие крылатых насекомых напомнило жителям Нью-Йорка библейскую чуму

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Нью-Йорк заполонили неизвестные насекомые, что вызвало у местных жителей ассоциации с библейской чумой. Об этом пишет американский таблоид New York Post.

"Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с "библейской чумой", – говорится в статье издания.

Нашествию каких именно насекомых подвергся крупнейший город США, не говорится. Известно, что летают и имеют зеленый окрас. Эксперты считают, что это один из видов тли.

Нью-йоркцы считают, что это очередное наказание, постигшее США, как и недавний смог от пожаров в лесах Канады. "Конец близок", – написал в своем Twitter журналист Джон Халтивангер.

В начале мая в Москве появилось большое количество странных насекомых. Их заметили на окнах домов после дождя. Позже выяснилось, что это клопы. Их активность была вызвана потеплением.

