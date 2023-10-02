02 октября, 17:11Общество
Россиян призвали не гладить диких ежей и белок из-за энцефалита и сальмонеллеза
Фото: depositphotos/angel648@mail.ru
Гладить диких ежей и кормить белок нельзя, так как они могут переносить опасные инфекционные или грибковые заболевания. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
По данным ведомства, ежи, обитающие в дикой природе, могут переносить такие заболевания, как трихофития, сальмонеллез, туляремия и другие. Сотрудники Госветслужбы добавили, что даже безобидные дикие животные могут представлять опасность.
"При лептоспирозе поражаются капилляры, печень, почки и мышцы. Заболевание протекает с явлениями интоксикации и сопровождается постоянной лихорадкой. Более половины случаев проходят в тяжелой форме и требуют медицинского вмешательства", – говорится в сообщении.
В министерстве рекомендовали при укусе белки или ежа сразу постараться промыть рану с мылом и обратиться в ближайшую больницу за помощью.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о наличии клещей в семи московских парках. По данным ведомства, они уже успели покусать некоторых горожан. Таких насекомых обнаружили в Измайловском, Ботаническом и Терлецком парках, лесопарках "Лосиный остров" и "Сокольники", а также в лесопарковых зонах в Зеленограде и ТиНАО.
Что делать при укусе клеща
Читайте также