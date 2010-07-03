Эксперты оценили идею наказывать клиники за превращение женщин в "Барби"

В Госдуме предложили ввести административную ответственность для клиник, которые проводят хирургические операции по кардинальному изменению внешности. По мнению автора идеи депутата Виталия Милонова, такие изменения должны происходить исключительно по назначению врача. Разбираемся, нужно ли такое нововведение и не нарушает ли оно права человека.



Внешность под контролем

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести административную ответственность для тех клиник, которые проводят хирургические операции по кардинальному изменению внешности. По мнению парламентария, люди, которые решаются на такой шаг, имеют психические отклонения.

"Люди с сильно измененной внешностью, которые делают жуткие операции, – "Барби-женщины", "Кены-мужчины" – явно страдают психическими отклонениями. Их показывать надо запретить, потому что это демонстрация уродства", – заявил Милонов.





Виталий Милонов депутат Госдумы Я считаю, что надо ввести административную ответственность для тех салонов, клиник, которые не помогают людям скорректировать свою внешность, а которые занимаются кардинальным изменением внешности.

При этом депутат подчеркнул, что все изменения во внешности должны проводиться по назначению специалистов. "Во всем должна быть умеренность. Женщины, девушки заботятся о внешности, каким-то образом ухаживают за собой. Это хорошо, это нормально. Но все должно быть естественным", – уверен он.

Раннее о росте числа пластических операций в этом году в сравнении с прошлым рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург министерства здравоохранения России Наталья Мантурова. Также она отметила, что в июле их число вернулось к значениям, которые были до ситуации с COVID-19. По словам Мантуровой, самыми популярными операциями после снятия домашнего режима стали маммопластика, блефаропластика, ринопластика и липосакция.

А управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник отметила, что за последние 10 лет количество операций по увеличению груди выросло в три раза. Также в топ женских запросов входит и увеличение ягодиц, добавил пластический хирург Александр Соколов.



Можно ли запретить "уродующие" операции?

Родриго Алвес, известный как "кукла Кен". Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Юрист в сфере медицины Алексей Панов рассказал Москве 24, что каждый человек вправе распоряжаться своим телом так, как он посчитает нужным.

"Обладание собственным телом является нематериальным благом человека... То есть я могу себе отрезать руку, пришить хвост, выколоть глаз – это уголовно не наказуемо, поэтому обращаться куда-либо за такими операциями – право человека. Здесь запретить невозможно", – объяснил эксперт.





Алексей Панов юрист в сфере медицины Основания для введения административной ответственности за то, что я воздействую на свою внешность, едва ли возможны. Если у человека признано психическое расстройство, он опасен для себя, для окружающих – это одна ситуация. Если юридически диагноз не установлен, а я обращаюсь в клинику и прошу мне увеличить уши, например, почему нет?

Вместе с тем, уверен Панов, эффективность административных наказаний зависит от их размера. "Если его сумма будет 5 000 рублей, а за операцию нужно будет платить 200 тысяч, то, я думаю, административный штраф в 5 тысяч не сыграет. А если сумма штрафа будет солидная, например полмиллиона, то, конечно же, собственник, главврач клиники задумается, а зачем ему такие проблемы", – сказал юрист.



Барбара Луна Сипос, которая уволилась с работы из-за реакции мужчин на ее внешность. Фото: instagram.com/baedollbarbie

При этом, по мнению специалиста, если такую идею поддержат, то есть риск, что клиники начнут делать подобные операции подпольно.

Юрист Анна Бутырина в беседе с Москвой 24 пояснила, что людям, которые кардинально меняют внешность, следует помнить и о смене документов, удостоверяющих личность.

"Законодательно это не урегулировано. Но при изменении внешности у человека есть обязанность перефотографироваться и в случае кардинальных изменений поменять фото в паспорте, получив новый", – объяснила она.





Анна Бутырина юрист По паспорту происходит идентификация личности, фотография, которая вклеена в паспорт, должна соответствовать лицу, которое его предъявляет. Если она не соответствует, то у проверяющих могут возникнуть вопросы, что за лицо в паспорте и что за человек проходит таможенный контроль. Если сотрудники таможенного контроля не идентифицируют личность, то у них есть все основания не выпустить.

В свою очередь, клинический психолог Михаил Хорс объяснил, почему порой люди меняют свою внешность при помощи пластических хирургов до неузнаваемости.

"Первое – обесценивание собственного "я", дисморфофобия (психическое расстройство, при котором человек крайне озабочен несовершенствами своей внешности и склонен искать в себе несуществующие дефекты. – Прим. ред.), страх быть таким, какой ты есть. При этом пока человеку не поставлен диагноз, он не является психически нездоровым. Чаще всего такое случается от недолюбленности со стороны родителей или от всяких детских травм", – сказал эксперт.

Кроме этого, по словам психолога, причина подобного недовольства собой действительно может являться следствием каких-либо заболеваний. "Может быть, мозг органически чем-то поражен, сосудистые заболевания, опухоль мозга, из-за этого могут тоже отрицать себя", – пояснил Хорс.

Третья и в последнее время распространенная причина – зависимость от одобрения окружающих, которую вызвали соцсети. Таким "Барби" и "Кенам" важно и нужно, чтобы их лайкали, обращали на них внимание, поэтому они ставят эксперименты над своим телом, заключил собеседник Москвы 24.