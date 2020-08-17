Количество пластических операций в июле вернулось к докарантинным значениям

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Количество пластических операций в июле этого года вернулось к докарантинным значениям. А по сравнению с прошлым годом показатели даже несколько увеличились. Об этом рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург министерства здравоохранения России Наталья Мантурова, сообщает News.ru.
По словам хирурга, самыми популярными операциями после снятия ограничений стали блефаропластика, ринопластика и маммопластика, а спрос на липосакцию вырос незначительно. Мантурова отметила, что пластическая хирургия столкнулась с новым вызовом.
"Теперь мы вынуждены анализировать и проверять дополнительные данные в отношении всех пациентов: в обязательном порядке выполняем ПЦР-диагностику, анализы на коронавирус, КТ-исследования. В ходе предоперационной диагностики мы стали сталкиваться с пациентами, которые перенесли вирус бессимптомно и не знают об этом. Совершенно случайно на предоперационном обследовании обнаруживаются антитела в крови или изменения в легких. При этом пациент отрицает, что была зафиксирована какая-либо болезнь", – поделилась врач.
Она также отметила, что достаточной информации о безопасности оперативных вмешательств при изменениях в легких нет, поэтому часть операций переносится, если нет необходимости в экстренном или неотлагательном вмешательстве.
Мантурова рассказала, что изменения в легких у всех людей сохраняются разное количество времени: у кого-то – месяц, у кого-то – до четырех месяцев.
"Только по истечении этого срока, при положительных результатах повторной диагностики, можем провести пластическую операцию. Безусловно, мы стали делать КТ всем без исключения пациентам, идущим на оперативное вмешательство, что позволяет увидеть изменения в легких, которые можно не увидеть при рентгенографии и флюорографии. Компьютерный томограф является для нас важным инструментом качественной предоперационной диагностики", – заключила специалист.
При этом в клинике пациенты, прошедшие обследование, и те, кто только обратился за помощью, между собой не пересекаются.
Ранее стало известно, что в России за последние 10 лет количество операций по увеличению бюста выросло в три раза. Самым частым запросом является увеличение груди на два размера.
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