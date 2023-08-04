Эксперты рассказали, как пережить жару в квартире без кондиционера

В Москве продолжается жара: в выходные, 5 и 6 августа, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, обещают синоптики. Разбираемся, как охладить квартиру без кондиционера и помочь домашним животным пережить зной.



Подручная альтернатива

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в субботу, 5 августа, температура воздуха составит 30–31 градус, в воскресенье она будет держаться примерно на том же уровне. При этом в Подмосковье в эти дни столбики термометров будут показывать от 29 до 34 градусов. Синоптик отметил, что такие значения на пять градусов выше нормы.

Жара сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 7 августа, воздух прогреется до 34 градусов. Потом температура пойдет на спад, однако все равно останется летней, добавляют специалисты.

Тем, у кого дома есть кондиционер (или как минимум вентилятор), такие показатели не страшны: самый пик жары можно переждать в прохладе. В противном случае придется воспользоваться подручными средствами или сделать небольшую перестановку, рассказала Москве 24 дизайнер интерьера Зульфия Даева.

По ее словам, прежде всего нужно занавесить окна на солнечной стороне блэкаут-шторами или портьерами с подкладкой и не открывать их в течение дня. Это защитит комнату от переизбыточного нагревания.

"Искусственные ткани в целом сильно отражают солнце. Поэтому весь текстиль дома – покрывала, скатерти – лучше всего заменить на лен и хлопок", – отметила Даева.





Зульфия Даева дизайнер интерьера Если ваши окна выходят на солнечную сторону, по возможности стоит убрать оттуда светоотражающие предметы и материалы – например зеркала, стеклянные и глянцевые поверхности. Все они способствуют нагреванию пространства. Их нужно заменить на светлые мягкие материалы, которые будут поглощать свет, а не отражать его.

Кроме того, в такую погоду лучше всего использовать шелковое постельное белье – этот материал холодит кожу.

Еще один способ – поставить в комнате емкости со льдом, которые тоже будут способствовать охлаждению пространства, заключила Даева.

Ранее врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева рассказала, что самые оптимальные способы пережить жару – это пить больше жидкости, сбалансированно питаться, принимать теплый душ и носить легкую, светлую одежду.

Как помочь питомцу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

От жары, духоты в квартире и долгого пребывания на солнце могут пострадать и домашние питомцы, предупредила ветеринарный врач Элла Евстигнеева.

По ее словам, если температура дома или на улице ниже 33 градусов, то животные вряд ли перегреются: у них прекрасно работает система терморегуляции.





Элла Евстигнеева ветеринарный врач Однако в некоторых случаях это все же может произойти. Например, питомцы любят лежать на солнце и не понимают, что так происходит повышение температуры тела. Если в квартире очень жарко, нужно принудительно убирать животное с солнечных лучей.

Самый эффективный способ помочь собаке в жару и поддержать оптимальную температуру ее тела – купить охлаждающую попону из специальной ткани, которая будет прикрывать спину и грудь животного во время прогулки и дома.

"Еще один подручный способ – водой комнатной температуры смочить места, где меньше всего шерсти: подмышечные впадины, паховая область, у некоторых пород еще и живот. Также можно поставить собаку в воду по пятки: в этом месте капилляры расположены близко к коже, и произойдет охлаждение", – порекомендовала Евстигнеева.

Если же собака в жару стала вялой, перестала реагировать на имя и другие команды, у нее заплетаются ноги – это верные признаки, что нужно обратиться к ветеринару. Возможно, у животного тепловой удар.

По словам ветеринара, кошки в этом плане чуть более смышленые – они вряд ли станут лежать на солнцепеке и скорее уйдут на прохладный кафель или в ванну. У них крайне редко наступает перегрев, добавила врач.





Элла Евстигнеева ветеринарный врач Но если в квартире невыносимая жара, можно помочь питомцу и так же смочить подушечки лап водой. Температура воды должна быть не менее 37 градусов, чтобы животное не испугалось. Холодную воду использовать нельзя, так как это приведет к спазму сосудов.

Что категорически нельзя делать, так это стричь собак и кошек налысо. Можно лишь подрезать шерсть.

"Если срезать все под ноль, то уйдет воздушная подушка, которая как раз защищает от перегрева. Кроме того, очень опасно, когда у животного есть колтуны. Вместо подушки получается шуба, которая никак не помогает теплообмену. Их обязательно нужно убирать", — подчеркнула ветеринар.

Также не стоит прикладывать холодные предметы, лед к телу питомцев, потому что в этом месте будет создаваться спазм сосудов, а теплоотдача будет идти хуже. Если же целиком накрыть животное холодным мокрым полотенцем, это тоже будет препятствовать выходу тепла и нарушит терморегуляцию, заключила ветеринар.