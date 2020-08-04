Эксперт оценил шансы "Аэрофлота" обжаловать выплату вдове погибшего пилота

Вдова пилота Дамира Ахметова, который погиб в ноябре 2019 года от сердечного приступа во время выполнения рейса, отсудила у компании "Аэрофлот" почти 30 миллионов рублей. Перевозчик с таким решением не согласен и планирует его обжаловать. Представители компании считают, что болезнь пилота не относится к перечню нормативно установленных профессиональных заболеваний. Разбираемся, удастся ли перевозчику решить вопрос в свою пользу.



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Смерть в небе

Во время выполнения рейса Москва – Анапа 24 ноября 2019 года второму пилоту "Аэрофлота" Дамиру Ахметову стало плохо. Мужчина пожаловался на жжение в груди и потерял сознание. Из-за этого было принято решение экстренно посадить судно в Ростове-на-Дону. Но к моменту, когда на борт вошла бригада скорой помощи, летчик уже скончался. Согласно официальным данным, причина смерти Ахметова – сердечный приступ.

Однако его супруга Анастасия в интервью "360" заявляла, что пилот никогда не жаловался на недомогания такого характера. Мужчине было 49 лет, поэтому в последние годы он проходил уже углубленную медкомиссию. По словам Анастасии, летом прошлого года у ее мужа взяли необходимые анализы, сделали кардиограмму, провели исследование сосудов и другие процедуры.





Анастасия Ахметова вдова Дамира Ахметова Для меня это было такой неожиданностью… Я даже не думала, что могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Врачи ничего не нашли, допустили к полетам, причем перед каждым полетом их осматривают. И перед тем рейсом его осмотрели и допустили к полету.

Вместе с тем Ахметов работал на износ, утверждает женщина, а перед гибелью жаловался, что ему постоянно ставили ночные рейсы, из-за которых он не успевает отдохнуть. Без отца остались маленькие сын и дочь пилота.

Анастасия рассказала, что судебно-медицинская экспертиза не признала смерть Ахметова несчастным случаем на производстве, из-за чего "Аэрофлот" отказался выплатить семье погибшего положенную по договору компенсацию, равную десяти годовым заработкам. Тогда женщина подала иск в суд. Адвокат вдовы Виталий Кириченко пояснил ТАСС, что коллективный договор компании с пилотами свидетельствует о выплате десяти годовых заработков в случае гибели сотрудника при исполнении своих обязанностей.

"Они ("Аэрофлот". – Прим. ред.) настаивали, что для получения выплат необходимо, чтобы данный случай был несчастным случаем на производстве, то есть чтобы было какое-то внешнее воздействие. Но в договоре буквально прописано, что не нужно доказывать, несчастный случай или нет, (гибель. – Прим. ред.) при исполнении служебных обязанностей подлежит выплате", – заявил он.

Придется выплатить?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В результате разбирательств "Аэрофлот" все-таки обязали выплатить вдове пилота пособие в размере 29,7 миллиона рублей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кировского районного суда Омска.

"Решением суда исковые требования Ахметовой А. Г. удовлетворены частично. С ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" в пользу Ахметовой А. Г. взыскано единовременное пособие в размере 29 722 608 рублей", – сказано в сообщении.

В свою очередь, "Аэрофлот" планирует обжаловать решение, заявил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. "Позиция наших юристов в судебном разбирательстве с наследниками Ахметова основана на следующем: заболевание пилота не относится к перечню нормативно установленных профессиональных заболеваний", – пояснил он.





Михаил Демин официальный представитель "Аэрофлота" Есть основания полагать, что пилот мог знать о заболевании и скрыть его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров рейса. Наши юристы намерены обжаловать решение. Оно прямо касается безопасности пассажиров и воздушного судна.

Демин добавил, что, опираясь на мнение медэкспертов, приведшее к гибели Ахметова заболевание было невозможно пропустить даже стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья пилотов. Однако авиакомпания располагает сведениями, что мужчина прошел медосмотр не в Москве, а в Омске. Если бы ему поставили соответствующий диагноз, то это означало бы отстранение от полетов по состоянию здоровья, заявили в авиакомпании.

"Так что если пилот знал о заболевании, то у него были веские причины его скрывать. Обстоятельства прохождения медицинской комиссии по-прежнему вызывают обоснованные вопросы", – подчеркнул Демин.

Комментируя судебные тяжбы перевозчика и семьи пилота, президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов выразил мнение, что даже в случае подачи апелляции "Аэрофлоту" вряд ли удастся добиться решения в свою пользу. Об этом он рассказал Москве 24.

"На момент события действовал пункт 7.8 коллективного договора, который, безусловно, определял, что в случае смерти или пропажи без вести при исполнении служебных обязанностей работодатель берет на себя дополнительные обязательства по выплате семье погибшего или пропавшего десяти среднегодовых заработков", – заявил эксперт.

По мнению Дельдюжова, решение суда абсолютно правильное и справедливое.





Соболева Илона