Психолог Яушева предупредила об опасности добаюкивания и папатерапии

Россиянам стали предлагать необычные методы психотерапии – добаюкивание и папатерапию. По словам авторов практик, с их помощью удается исцелить травмы, полученные в детстве. Вместе с экспертом разбираемся, насколько эффективен такой подход и по каким признакам можно распознать бесполезный тренинг.

Внутренний ребенок

Практику добаюкивания предлагают тем, кто хочет проработать проблемы в отношениях с родителями. Для этого участники сеансов воссоздают друг с другом момент рождения, а также ситуации из детства. Процесс при этом контролирует психолог.

Каждому дается шанс исполнить роль "мамы", "папы" или "ребенка". "Родители" таким образом получают возможность подготовиться к созданию семьи, а "младенцы" восполняют дефицит любви, принятия и поддержки, утверждает автор методики, клинический психолог Виктория Аверкиева.





Виктория Аверкиева автор практики, клинический психолог Это такое таинственное пространство, где как будто встречается прошлое и будущее одновременно. Кто-то погружается в свое детство, а кто-то видит свое скорое материнство или отцовство. Это настолько прекрасные моменты, что не описать словами!

А вот научиться доверять мужчинам и обрести чувство внутренней опоры позволяет папатерапия. К участию в тренингах допускаются взрослые женщины, которые были лишены внимания и принятия со стороны отца в детстве. Специально подготовленные мужчины, изображающие "пап", взаимодействуют с "дочками" и стараются выполнять любую их просьбу – например почитать сказку, похвалить или обнять.

"Сначала бывает так, что у "дочек" поднимаются слои боли, гнева и страха, и это нормально. Ведь мы не доверяем и боимся проявить свою уязвимость. Но если прочувствовать, что нам ничего не угрожает, у нас постепенно формируется новый опыт доверия и общения с "папой", – рассказала на сайте одного из практикующих центров мастер папатерапии, телесный психотерапевт Мирра Селезнева.

По ее словам, после сеанса психика начнет постепенно трансформироваться, однако внутренняя перестройка происходит не сразу и порой занимает от 3 до 6 месяцев.

"Иллюзия исцеления"?

Практики добаюкивания и папатерапии не имеют научно доказанной эффективности, плюс сомнения вызывает их этическая составляющая. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась клинический психолог Дарья Яушева.





Дарья Яушева клинический психолог Оба подхода претендуют на то, чтобы считаться методами из телесно-ориентированной терапии с целью "исцелить" или восполнить дефициты из детства. Но нельзя просто "доиграть" или заново пережить опыт: важно изменить восприятие, осознать и научиться самостоятельно справляться с последствиями травм.

Возвращение в состояние ребенка даст лишь кратковременное облегчение: если человек не осознает своих эмоций и не работает с убеждениями, глубинных изменений на уровне психики не произойдет. В худшем же случае подобная терапия может и вовсе усугубить уже имеющиеся проблемы, подчеркнула эксперт.

"Добаюкивание и папатерапиия включают телесный контакт, что может привести к нарушениям границ или даже ретравматизации. Плюс если регулярно "дополучать" родительский опыт от терапевта или группы, то это может создать иллюзию исцеления, но в реальности усилит зависимое поведение", – указала Яушева.

Обращаться к добаюкиванию и папатерапии допустимо в качестве дополнения к разговорной терапии. При этом важно убедиться, что ведущие тренингов имеют психологическое образование и подтвержденную квалификацию, опираются на научные данные и соблюдают четкие границы, указала эксперт.

В то же время Яушева призвала помнить, что любой психологический тренинг может оказаться "шарлатанским". В частности, на это указывает манипулятивность со стороны ведущих-наставников. Например, в ответ на попытки назвать метод нерабочим можно услышать обвинения в "недостатке стараний" или "слабой вере".





Дарья Яушева клинический психолог Также на сомнительных занятиях звучат гиперболизированные обещания: изменит вашу жизнь за 2 дня, избавит от всех травм навсегда. А еще бывает так, что наставники держат механизм таких практик в секрете, отказываясь объяснять что-либо до покупки курса.

Еще один признак, который указывает на обман, – финансовые махинации. Организаторы оказывают давление и принуждают заплатить деньги, чтобы якобы "перейти на новый уровень" или "вступить в закрытый круг избранных", добавила специалист.

