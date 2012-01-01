Психолог Сальникова объяснила опасность аскезы для исполнения желаний

В Сети все чаще встречаются обсуждения аскезы – практики, которая якобы позволяет добиваться желаемого через самоограничение. Вместе с экспертами разбираемся, насколько эффективен такой подход и какие риски он предполагает.

"Освободить потенциал энергии"

Аскеза заслужила популярность среди россиян как одна из наиболее действенных методик для исполнения заветных желаний. Принцип в том, что достичь результата якобы получится, отказавшись от каких-то наслаждений, вредных привычек и материальных благ в пользу духовности. Причем срок воздержания обычно варьируется от 7 дней до нескольких лет.

Ограничить себя можно в чем угодно: главное, чтобы привычка была сильной и причиняла вред. Наиболее частые варианты – употребление алкоголя или сладкого, курение, склонность жаловаться и осуждать других, использование соцсетей. На замену рекомендуется найти полезную альтернативу: например, 10 тысяч шагов в день или регулярное чтение 10 страниц книги. И если строго соблюдать все условия, в жизнь якобы удастся привлечь желаемые любовь, богатство, успех.

Основной эффект заключается в образовании новых нейронных связей в мозге. Это происходит за счет постоянного выполнения нового действия, пояснила в своем блоге психолог, эзотерик Елизавета Грибова.





Елизавета Грибова психолог, эзотерик В нас освобождается большой потенциал энергии, который ранее распылялся. Появляется фокус, намерение. И мы начинаем жить по-другому: замечаем новые возможности, делаем шаги к реализации желания. Поэтому оно исполняется или становится гораздо ближе.

Многие, кто попробовал держать аскезу, делятся своим опытом в Сети. Одна из пользовательниц рассказала, как решила на год исключить из жизни кофе и вместо этого ежедневно делать приседания. Таким образом она планировала добиться покупки квартиры в Москве.

"Мое желание исполнилось на 310-й день – именно тогда была заключена сделка на ту недвижимость, которую я, видимо, "наприседала", – поделилась девушка.

Воплощать мечты с помощью самодисциплины пробовали и некоторые российские знаменитости. К примеру, по словам бывшей жены рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой, добиться карьерных высот и личностного роста ей помог отказ от сахара, алкоголя и активного общения с людьми.





Анастасия Решетова модель, бизнесвумен, блогер Это нужно не чтобы лишить себя радости, а чтобы пересилить свои желания, сделать шаг вперед.

В свою очередь, актриса и телеведущая Агата Муценице рассказывала в одном из интервью, что благодаря самозапрету на алкоголь у нее появилось больше энергии – в том числе от занятий спортом. Звезда также выражала надежду на то, что в скором времени ее тайное желание сбудется.

"Метод кнута"

Аскеза в случае с физическими ограничениями (например, в употреблении того или иного продукта) может быть опасна, предупредила в беседе с Москвой 24 клинический психолог Дарья Сальникова.

"Избавление от такой зависимости болезненно в психологическом плане. Допустим, если кто-то постоянно ест шоколад и вдруг попытается перейти с него на мандарины, это будет неравноценная и неравноправная замена. Ведь без одного у него не получается обходиться, а другое ему просто нравится", – объяснила специалист.





Дарья Сальникова клинический психолог Резкий отказ от предмета зависимости приведет к развитию синдрома отмены. Фактически речь идет о психологической ломке, которая будет выражаться в ощущении тоски, отчаяния и ухудшении общего настроения, что никак не стимулирует на исполнение мечты.

Кроме того, негативное состояние проявится и на физическом уровне, пояснил Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, в среднем восстановление при синдроме отмены занимает от двух недель до месяца.

"Если организм долгое время привыкал к тому или иному веществу, очиститься от него впоследствии тяжело. Тогда и мышцы начнут болеть, и в целом ухудшится самочувствие", – предупредил эксперт.

Клинический психолог Дарья Яушева, в свою очередь, заявила Москве 24, что в случае с аскезой люди часто не учитывают собственные потребности и состояние и пытаются действовать "методом кнута". Достичь позитивных результатов таким методом мало у кого получается.

"Например, отказаться от негативных чувств или переживаний невозможно. Их можно подавить, но это тоже плохой путь. Эмоции – это сигнальная система, и они существуют, чтобы на что-то указать. Это наши ориентиры в заботе о себе", – указала эксперт.

По словам Яушевой, более эффективной и щадящей методикой воплощения своих желаний в реальность является принцип "маленьких шагов". В его основе – разделение масштабных целей на небольшие задачи. Применяя такой подход, можно не просто расти, развиваться и заботиться о себе, но и делать это в течение длительного времени без риска "срывов, откатов и разочарований", заключила специалист.