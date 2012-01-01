Терапевт Федосеева: объемный живот может возникнуть у стройных из-за цирроза печени

Большой живот у стройных людей может сигнализировать о развитии серьезного заболевания печени. На что важно обратить внимание, рассказала врач-терапевт и гастроэнтеролог ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Ольга Федосеева в программе "Доктор 24".
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Спиртное, вирусные гепатиты и неалкогольный жировой гепатоз могут привести к патологиям печени, рассказала Ольга Федосеева.
Врач добавила, что печень склонна накапливать металлы. Знать об этом крайне важно, так как сегодня стали популярны капельницы с железом, однако они оказывают высокую нагрузку на орган, поэтому их разрешено ставить в самых крайних случаях.
Организм кричит о помощи
Если человек не переедает, но у него все равно увеличился живот, это может говорить о последней стадии болезни печени. В таком состоянии развивается цирроз и необходима пересадка органа, отметила врач.
При этом пациенты будут жаловаться на усталость. Может появиться желтизна глаз, "печеночные" (покрасневшие) ладони, "звездочки" на теле, а живот как раз увеличиться в объеме.
Чтобы выявить патологию, нужно сдать анализ крови (АЛТ, АСТ, гамма-глутамилтрансфераза, щелочная фосфатаза и общий белок). Также важно пройти обследования на вирусные гепатиты В и С, подытожила Федосеева.