Терапевт Федосеева: объемный живот может возникнуть у стройных из-за цирроза печени

Большой живот у стройных людей может сигнализировать о развитии серьезного заболевания печени. На что важно обратить внимание, рассказала врач-терапевт и гастроэнтеролог ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Ольга Федосеева в программе "Доктор 24".

Главные враги

Спиртное, вирусные гепатиты и неалкогольный жировой гепатоз могут привести к патологиям печени, рассказала Ольга Федосеева.





Ольга Федосеева врач-терапевт, гастроэнтеролог ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Неалкогольная жировая болезнь печени бывает даже у худых, так как большую роль в этом вопросе играет питание. К примеру, сейчас в рационе присутствует огромное количество трансжиров, которые всасываются и "забивают" орган, что может привести к опасной патологии.

Врач добавила, что печень склонна накапливать металлы. Знать об этом крайне важно, так как сегодня стали популярны капельницы с железом, однако они оказывают высокую нагрузку на орган, поэтому их разрешено ставить в самых крайних случаях.

Организм кричит о помощи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если человек не переедает, но у него все равно увеличился живот, это может говорить о последней стадии болезни печени. В таком состоянии развивается цирроз и необходима пересадка органа, отметила врач.





Ольга Федосеева врач-терапевт, гастроэнтеролог ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Печень болеет очень тихо. Можно на протяжении многих лет повреждать орган, и ценой собственных клеток он будет участвовать в детоксикационных процессах: справляться с неправильным питанием, избыточным приемом лекарств и вирусной нагрузкой.

При этом пациенты будут жаловаться на усталость. Может появиться желтизна глаз, "печеночные" (покрасневшие) ладони, "звездочки" на теле, а живот как раз увеличиться в объеме.

Чтобы выявить патологию, нужно сдать анализ крови (АЛТ, АСТ, гамма-глутамилтрансфераза, щелочная фосфатаза и общий белок). Также важно пройти обследования на вирусные гепатиты В и С, подытожила Федосеева.