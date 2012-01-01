Врач Ивлева: синяки могут появляться из-за аутоиммунных и генетических заболеваний

Показатели крови, увеличенный кровоток и действия эритроцитов могут сигнализировать о различных внутренних процессах, в том числе и заболеваниях. Подробнее об этом рассказала заведующая Центром лабораторной диагностики, врач клинической лабораторной диагностики Мария Ивлева в программе "Доктор 24".

Признаки воспаления

Синяки без причины часто возникают с возрастом, когда сосуды становятся более хрупкими. Например, это связано с дефицитом витаминов С, В12, К и приемом препаратов, которые влияют на свертываемость крови. К таким относятся ацетилсалициловая кислота или антикоагулянты, рассказала Мария Ивлева.

Также синяки появляются из-за аутоиммунных или генетических заболеваний, когда уровень тромбоцитов снижается.





Мария Ивлева заведующая Центром лабораторной диагностики, врач клинической лабораторной диагностики Понять, опасны синяки или нет, можно по частоте их возникновения: если это произошло один-два раза, паниковать не надо. Когда они появляются постоянно и без причины, стоит обратиться к врачу.

Также пациентов нередко беспокоит боль в боку во время бега, что связано с увеличением кровотока, отметила специалист.

"У нас есть органы, в которых происходит депо крови (способность накапливаться. – Прим. ред.), в том числе ее форменных элементов, которые выбрасываются при больших физических нагрузках. К таким депо относятся печень (справа) и селезенка (слева)", – объяснила врач.

При интенсивной физической нагрузке происходит экстренный выброс крови, которая нужна организму, что является причиной возникновения боли. Однако, если это происходит часто, нужно обратиться к специалисту.

Главное об анализах

Высокие показатели анализа СОЭ (скорость оседания эритроцитов) в крови нередко вызывают у пациентов беспокойство, так как это может указать на онкологический процесс.





Мария Ивлева заведующая центром лабораторной диагностики, врач клинической лабораторной диагностики СОЭ же возрастает при различных ситуациях: воспалительных заболеваниях, менструальном цикле у женщины, аутоиммунных процессах и злокачественных образованиях.

Говоря об анализах крови в целом, сдавать их лучше натощак. При этом чай без сахара утром выпить можно. Но если съесть, например, хлеб с сыром, то появившиеся в крови элементы исказят анализ. В таком случае перед сдачей следует подождать пять-шесть часов, подытожила Ивлева.

