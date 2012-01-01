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03 мая, 14:35

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Эксперт Иванова-Швец рассказала о дополнительных выплатах для пенсионеров в мае

Подарок к празднику: какие дополнительные выплаты положены пенсионерам в мае

В мае дополнительные выплаты традиционно получают ветераны Великой Отечественной войны. Помимо того, на них могут рассчитывать и другие пенсионеры, которые имеют отношение к ВОВ. Материальная помощь предусмотрена на федеральном и региональном уровнях. Рассказываем подробности, а также спрашиваем у эксперта, как не стать жертвой мошенников на фоне праздничных выплат.

Майские выплаты

Фото: 123RF/yli1525743

Ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат дополнительную федеральную выплату в 10 тысяч рублей. C 2019 года она ежегодно начисляется российским гражданам, которые постоянно проживают не только в РФ, но также на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Также свои выплаты к празднику устанавливают российские регионы. Как правило, их размер совпадает с федеральным, но бывает и выше. Например, в Москве сумма варьируется от 10 до 25 тысяч рублей. Причем на региональном уровне материальную поддержку оказывают не только инвалидам и участникам войны.

Выплаты производят и другим категориям. Среди них в том числе труженики тыла, бывшие узники нацистских концлагерей, вдовы участников ВОВ, дети войны и так далее. Уточнять информацию о размере помощи рекомендуется в местных отделениях Социального фонда.

Кроме того, с мая пожилым людям, которым в апреле исполнилось 80 лет, полагается удвоенная фиксированная выплата к пенсии – 16 269,76 рубля. Индексация может ждать и тех россиян, кто ранее обращался в Соцфонд за перерасчетом. Также майское повышение пенсий касается членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер выплат определяется индивидуально.

Мошенники не дремлют

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В мае активизируются аферисты, которые могут обманывать пенсионеров под предлогом оформления выплат. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Злоумышленники звонят пожилым людям, сообщают о положенной выплате и просят совершить определенные действия для получения средств.

Мошенники могут попросить назвать номер карты, код из СМС. Якобы чтобы подтвердить, что пластик ваш и деньги нужно отправить именно туда. В результате они перехватывают управление картой и снимают оттуда средства.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

"Также аферисты могут звонить и сообщать, что вам положена выплата, но надо заплатить подоходный налог. Переведите столько-то денег на такой-то счет. Конечно, никакую выплату вы не получите, да еще и лишитесь собственных средств", – предупредил эксперт.

Он также объяснил, как действовать, если человеку поступил звонок с оповещением о выплатах. "Если кто-то вам позвонил и сообщил, что положены выплаты, вежливо скажите спасибо за информацию и немедленно повесьте трубку", – подчеркнул Власов.

Эксперт посоветовал доверять информации только из официальных источников. Чтобы проверить, действительно ли человеку положены выплаты, можно позвонить в органы социальной защиты, совет ветеранов или Социальный фонд. Либо зайти на сайты этих организаций.

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