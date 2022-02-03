Врач рассказал, как избежать переломов на скользкой дороге

Скользкие дорожки и гололедица – оборотная сторона красивой белоснежной зимы. Врачи грустно шутят, что в пору объявлять эпидемию переломов и ушибов. Мы выяснили, как вести себя на льду, чтобы не заработать травму.



Клей в помощь

Уберечь себя от переломов и ушибов можно, если знать базовые правила поведения на обледенелой поверхности. Врач-невролог, остеопат Владимир Белаш советует в первую очередь правильно выбирать дорогу. Лучше пройти более длинным путем, если он расчищен и обработан реагентами, чем коротким, где скользко и не убрано. Стоит обходить канализационные люки, потому что в морозные дни вокруг них появляется слой наледи.

"В холодный период важно подобрать правильную обувь – устойчивую, без больших каблуков и платформ. Предпочтительнее зимние варианты с рифленой подошвой", – говорит Владимир Белаш.

Если обувь все-таки предательски скользит, то можно купить специальные накладки. По словам врача, находчивые пожилые люди придумали и более оригинальный способ обезопасить себя в сезон гололедицы.





Владимир Белаш невролог, остеопат Можно смазать подметку обувным клеем, а затем наступить в песок. Такая мера на некоторое время значительно повысит сцепление со скользкой поверхностью – льдом или накатанным снегом. Обувь при этом не пострадает.

По словам эксперта, зимой в помощь себе можно взять на прогулку палки: лыжные или для скандинавской ходьбы. Они послужат дополнительной точкой опоры. Передвигаться по льду лучше небольшими шагами, опираясь на всю стопу и перенося вес с одной ноги на другую. Со стороны это напоминает походку пингвина, но зато безопасно.



Держим равновесие

Невролог предупреждает, что по скользкой дорожке не стоит бежать, даже если вы очень опаздываете. На бегу легче упасть и получить травму.

"Руки нельзя держать в карманах, они должны быть свободными, чтобы вовремя сгруппироваться и правильно упасть. Если вы поскользнулись и отклонились назад, то постарайтесь резко выбросить их вперед, чтобы таким образом удержать равновесие", – разъясняет эксперт.

По словам врача, если в руках при этом находятся пакет с продуктами или сумка, то можно остановить падение – ноша послужит противовесом.





Владимир Белаш невролог, остеопат Когда вы чувствуете, что падения не избежать, нужно постараться упасть на бок – это наиболее безопасное положение, оно реже сопровождается травматизмом.

По мнению эксперта, лучше упасть не на предплечье, а на локоть. Он более защищен одеждой, да и травмировать его сложнее.

"К несчастью, в гололедицу пешеходы обычно падают на выпрямленную руку и получают распространенную травму – перелом лучезапястного сустава в типичном месте", – комментирует эксперт.

Если падения все-таки не удалось избежать, то следует объективно оценить ситуацию. При отсутствии большой гематомы и выраженного отека за травмой можно понаблюдать дома. Ничего страшного, скорее всего, не случилось.

"Если же есть большой отек, гематома, конечность опухла или ее двигательная функция нарушена, то лучше обратиться в травмпункт или травматологическое отделение стационара", – продолжает Владимир Белаш.

Выяснить, есть ли повреждение костей, помогает рентгенография.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перед выходом на лед

Чтобы чувствовать себя увереннее в зимний период, врач советует заранее тренировать вестибулярный аппарат. Специальный комплекс упражнений повысит устойчивость тела.





Владимир Белаш невролог, остеопат Поставьте одну стопу перед второй, как будто вы стоите на одной линии. Теперь закройте глаза. Попробуйте так постоять сначала пять секунд, а потом десять и пятнадцать.

Можно также нарисовать или представить линию и постараться пройти по ней след в след сначала с открытыми глазами, а потом и с закрытыми. Невролог отмечает, что, закрывая глаза, мы отключаем наш зрительный анализатор, организм подстраивается под это обстоятельство, ориентируясь на другие органы чувств. Такие упражнения помогают сохранить равновесие в критической ситуации.

"Хорошее упражнение – стоя поворачивать голову в одну сторону, а смотреть в другую. Например, повернули голову вправо, затем посмотрели налево," – разъясняет эксперт.

Врач не рекомендует запрокидывать голову назад и делать полное круговое движение в шейном отделе позвоночника, поскольку это может спровоцировать головокружение и неустойчивость при ходьбе.

