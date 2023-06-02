Дивный мир за неделю: чемпионат по сексу, светильники из хлеба и сырная гонка

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Награда за секс

В городе Гетерборг (Швеция) 8 июня начнется первый чемпионат Европы по сексу, в котором примут участие представители 20 стран. Уточняется, что соревнование пройдет по 16 дисциплинам, причем их будут транслировать в прямых эфирах. Среди участников, например, определят самого выносливого, лучшего соблазнителя и других.

Соревновательный день на турнире будет длиться около шести часов, а всего на чемпионат уйдет несколько недель. По словам организаторов, одна из причин, по которой проводится мероприятие, – "показать доминирующую роль женщин над мужчинами".

"Авария" с котом

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Apiwat Toyothaka

Тайский кот по кличке Шифу выпал из окна шестого этажа, приземлился на машину и пробил стекло. Сам пушистый при этом не пострадал, сообщает Thaiger.

Хозяин авто Апиват Тойотак узнал об "аварии" от менеджера одного из соседних жилых комплексов в Бангкоке. Она рассказала "пострадавшему", что из-за большого веса кот проломил заднее стекло машины (известно, что он весит почти девять килограммов).

Владелец автомобиля не злится ни на кота, ни на его хозяйку и даже сам опубликовал в соцсетях снимки с места "ДТП".

Хлебные лампы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/pampshade_by_yukikomorita

Художница из Японии Юкико Морита начала делать необычные лампы из нераспроданного хлеба. О таланте женщины рассказал канал NDTV.

Своим творчеством художница пытается обратить внимание на проблему перепроизводства продуктов. Морита делает основу для своих светильников из пробковой доски, предварительно убирает из хлеба (багетов) мякоть и вставляет внутрь лампочки. Необычный предмет можно не только поставить на стол, но и повесить. Для того чтобы хлеб сохранил первозданный вид, художница обрабатывает его специальным раствором.

Морита в своем творчестве использует не только багеты, но и круассаны, круглые буханки хлеба и булки. Стоимость светильников варьируется от 4,9 до 25 тысяч йен (от 2,8 до 14,5 тысячи рублей).

Сотрясение из-за сырной гонки

Фото: AP Photo/Kin Cheung

В Великобритании состоялась очередная Куперсхиллская сырная гонка – ежегодное мероприятие, в ходе которого участники бегут вниз по 200-метровому холму и пытаются догнать трехкилограммовую головку сыра. Побеждает тот, кто первым ее догонит. В 2023 году в женском забеге выиграла 19-летняя канадка Делани Ирвинг, пишет The Guardian.

Девушке удалось стать первой, несмотря на потерю сознания из-за травмы: незадолго до конца дистанции Делани упала и фактически докатилась до финиша. "Я помню, как бежала и как ударилась головой, а потом очнулась рядом с врачами. Я пока не верю до конца в свою победу, но ощущения просто невероятные", – поделилась Ирвинг.

В целом участники гонки каждый год получают серьезные травмы. Например, многократный чемпион борьбы за сыр Крис Андерсон за все время получал переломы, сотрясение мозга, ушиб почек и не только.

Месть жениха

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Молодой человек из Великобритании оригинально отомстил невесте, изменявшей ему со свидетелем. Как пишет издание Wales Online, жених узнал об интрижке будущей супруги с шафером незадолго до свадьбы. Он решил не отменять торжество, а раскрыть правду весьма необычным образом.

На праздничном фуршете перед самой церемонией он раздал гостям конверты и попросил их вскрыть. В них родственники и близкие молодых увидели снимки невесты с любовником. Сразу после этого мужчина молча покинул фуршет вместе со своей семьей. Уточняется, что все расходы пришлось оплатить стороне неверной невесты.

Большинство пользователей в Сети были в восторге от идеи и поддержали обманутого жениха.