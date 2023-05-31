Я робот: к чему приведут эксперименты Илона Маска над человеческим мозгом

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, заявила, что получила от регулирующих органов США разрешение на тестирование мозговых имплантатов на людях. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Каждое заявление компании Neuralink сопровождается огромным всплеском интереса. Не последнюю роль в этом играет способ подачи: Илон Маск лично проводит презентации, демонстрируя очередное достижение. В 2020 году он показал свиней с имплантированными в мозг электронными чипами. Имплантаты позволяли в реальном времени отслеживать нервную деятельность животных и даже, по словам Маска, лечить ряд неврологических заболеваний.

Для того чтобы установить чип со множеством электродов в мозг свиньи, компания разработала специального робота-хирурга, который сам по себе тоже являлся впечатляющим научным достижением. Робот помещал электроды между клетками мозга, не повреждая их, а также мог при необходимости извлечь имплантат, не нанося животному никакого вреда.

Через год Neuralink вновь вызвала большой шум, показав публике чипированную девятилетнюю макаку по кличке Пейджер. В ее мозг тоже был имплантирован нейроинтерфейс, и обезьяна могла играть в видеоигры буквально силой разума. Пейджер управляла симулятором пинг-понга MindPong, двигая виртуальной ракеткой с помощью мысли. При этом животное выглядело абсолютно спокойным и довольным жизнью.

Во время обеих презентаций Илон Маск говорил, что его компания вот-вот займется мозговым чипированием людей. Технология уже готова, необходимо лишь получить официальное разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

И вот теперь официальные соцсети компании сообщили, что такое разрешение получено. Можно предположить, что к следующей презентации Маск подготовит живого человека с чипом в мозгу, а может быть, даже сам окажется таким человеком (хотя, если честно, мы в этом сильно сомневаемся).

Между прочим, с официальным одобрением экспериментов на людях все происходило не слишком гладко. Первый запрос Neuralink подала еще в марте 2022 года, но регулятор тогда отклонил его. В обосновании отказа перечислялись десятки проблем, которые компания должна была устранить до начала испытаний на людях. Основное беспокойство касалось литиевой батареи, питающей устройство, риска миграции проводов в другие области мозга и риска повреждения тканей при удалении имплантата. Год спустя Neuralink вновь подала запрос и на этот раз получила разрешение на испытания. Судя по всему, компания смогла выполнить требования FDA по безопасности, но как именно это было сделано, не сообщается. Нет также никакой информации и о том, сколько времени займут эксперименты и когда прессе покажут их результаты.



Кстати, Neuralink далеко не единственная компания, занимающаяся разработкой нейроинтерфейсов. В мире насчитывается еще около десятка организаций, работающих в этом направлении, – и это только официальные сведения, можно полагать, что существуют и другие структуры, не афиширующие свою работу. Поэтому рано или поздно мир обязательно увидит чип, вживленный в мозг человека.

Конечно, поначалу использоваться он будет в основном в медицинских целях. Например, нейроинтерфейс сможет считывать команды, которые мозг посылает к конечностям, и передавать их мышцам, если нервные связи были разорваны из-за травмы. Другими словами, чип в теории сможет вернуть полноценную жизнь парализованным людям.

Но со временем разработка проникнет и в обычную жизнь. Вероятно, мы сможем управлять гаджетами и прочими устройствами с помощью мысленных команд, получать информацию прямо в мозг, минуя зрительные и слуховые каналы, а также выполнять другие действия, о которых сегодня не имеем ни малейшего представления. Чтобы убедиться в этом, нужно всего лишь подождать пару десятков лет. Ну, может быть, чуть больше.

Хотя…