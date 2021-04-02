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Москва 24

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Общество

13:46

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Синоптик рассказал о погоде и вероятности снега в Москве в апреле

"Рецидив со снегом еще вероятен". Какая погода ожидает москвичей в апреле
общество погода эксклюзив

В ночь с 1 на 2 апреля на Москву обрушился снегопад. Из-за дождя и мокрого снега в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Подарит ли нам природа еще снегопады и какую погоду ждать в апреле – рассказываем в нашем материале.

Весенняя "шутка"

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Предупреждение о погодной опасности будет действовать до 18 часов вечера 2 апреля. Интенсивность дождя с мокрым снегом постепенно будет спадать в течение дня, но вероятность осадков сохраняется.

Жители столицы не ожидали увидеть снегопад в апреле и уже выкладывают в соцсети фото и видео природного явления. Людмила ехала утром на работу в окружении пушистых белых хлопьев под новогоднюю песню. "Неожиданно! 2 апреля!" – подписала под видео в своем Instagram женщина.


Москвичи смеются, что это запоздалая первоапрельская шутка природы, и выкладывают снежные видео со всех ракурсов.


Даже собаки в растерянности.


Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил Москве 24, что в результате снегопада выпало почти 5 миллиметров осадков из возможных 44 в месяц. Снежный покров увеличился с 11 до 12 сантиметров. При этом синоптик отметил, что снег в апреле является довольно рядовым событием.

"Это обычное для начала апреля явление. По климатическим наблюдениям апрелю предписано как минимум 6 дней со снегом. Также 15 дней с дождем и 1 день с туманом. Поэтому ничего необычного в этом нет, тем более что в первой декаде апреля у нас еще и сохраняется снежный покров, который сейчас в рамках нормы", – сообщил Тишковец.

Будет ли еще снег в апреле?

По прогнозу синоптика, москвичи еще смогут увидеть снег в апреле, однако довольно слабый и смешанный с дождем.

Думаю, что вероятность осадков в смешанной фазе сохранится. В выходные слабый локальный небольшой снег с дождем, очень символический.
Евгений Тишковец
специалист центра погоды "Фобос"

Синоптик отметил, что столица уже находится в тыловой части уходящего циклона, поэтому ненастье будет ослабевать. "Оно уже сейчас ослабело, основная зона холодного фронта ушла дальше портить погоду на юго-восток", – сообщил Тишковец.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночью температура будет опускаться до нуля, значит, есть вероятность заморозков и слабой гололедицы. Поэтому пока автомобилистам лучше не менять шины, это не совсем безопасно.
Евгений Тишковец
специалист центра погоды "Фобос"

По прогнозу синоптика, в дневные часы в выходные воздух будет прогреваться до +6...+9 градусов в Москве. По области – +5 ...+10 градусов.

Уже на следующей неделе нас ждет резкое потепление, сообщил Тишковец. "Оно связано с тем, что в столичный регион заглянет антициклон, поэтому осадки прекратятся, выглянет солнце, усилится южная тяга ветров. Температура в таких условиях будет повышаться. Ночью – около нуля со слабым плюсом. Днем с понедельника по среду можно смело рассчитывать на +10...+12 градусов. К среде возможно даже до +14", – рассказал метеоролог.

При этом к концу следующей недели ожидается прохождение холодного фронта с интенсивными ливневыми осадками, сообщил Тишковец. "Я допускаю, что в конце следующей недели такие дожди местами будут переходить во вкрапления с мокрым снегом. Это не последняя история со снегом, рецидив еще вероятен в конце следующей недели", – добавил он.

После этого уже пойдет настоящее весеннее тепло. Осталось выдержать только одну неделю, отметил синоптик.

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Лоскутникова Наталья

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