Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

2 марта, 16:40

Главная / Истории /

Психолог прокомментировал поведение Диденко после смертельной вечеринки в бане

По секрету всему свету: почему люди ищут утешение в социальных сетях
общество

В столичном банном комплексе во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли три человека, среди которых и муж именинницы. Причина – неудачный эксперимент с сухим льдом, который компания засыпала в бассейн. После трагедии девушка начала выкладывать в соцсети видео с просьбами о помощи и подробными рассказами о своем состоянии. Разбираемся, почему люди все чаще ищут утешения в интернете.

Переживания в Сети

Фото: соцсети

Трагедия произошла вечером пятницы, 28 февраля, на вечеринке по случаю 29-летия блогера Екатерины Диденко. В своем профиле в Instagram она расскажет, что затея с сухим льдом принадлежала ее мужу. Десятки килограммов этого вещества компания скинула в бассейн, после чего трое человек прыгнули в воду. Из-за выделившегося углекислого газа они потеряли сознание и фактически утонули. Два человека скончались на месте, еще один умер в реанимации.

Информацию о том, что среди погибших был муж Екатерины, девушка подтвердила в Instagram. "Вали больше нет с нами. Наташи. И Юры", – так она подписала видео в соцсети. Позднее блогер обратилась к своей миллионной аудитории с просьбой о помощи: попросила психологов связаться с ней. А на следующий день опубликовала запись о том, что уже успела пообщаться со специалистами.

В таких случаях очень важна консультация психологов. Я уже, получается, успела поработать с тремя психологами, после этого мне гораздо легче, меня отпускает. Вчера я целый день ревела, сегодня... бывает, так волна нахлынет, и иногда заплачу.
Екатерина Диденко
блогер

Кроме того, в своем Instagram Диденко рассказала, что похорон мужа не будет. "Будет кремация, потому что Валя хотел, чтобы его кремировали. Он хочет, чтобы этот прах я развеяла над полем. Это была его воля", – пояснила она. Девушка также выложила видео с подписью, что к ней приехали мама и свекровь, чтобы поддержать.

Жизнь напоказ

Фото: соцсети

Не все пользователи оценили откровенность блогера в социальных сетях. Некоторые обвинили девушку в том, что она не предупредила гостей о технике безопасности, а также винят за любовь к хайпу. Однако психолог Елена Высоцкая в беседе с Москвой 24 рассказала, что поведение Диденко может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. По мнению эксперта, в таких случаях человек пытается справиться с горем привычными для него способами.

"Очень многие блогеры свои эмоциональные переживания переносят в Сеть. Человек легче переживает утрату, когда он делится", – пояснила Высоцкая.

Также подобное поведение может быть вызвано чувством вины, она хочет как-то ее загладить, получить поддержку, это ей помогает снять эмоциональный накал. Есть утрата, есть напряжение, и есть привычный способ все это снять – поделиться в соцсетях.
Елена Высоцкая
психолог

Семейный психолог Наталья Панфилова также прокомментировала активность Диденко в социальных сетях. По словам эксперта, если есть желание делиться тем, что происходит в твоей жизни, то нет никакой разницы в радости или в горе пребывает человек.

"Если он начал транслировать свою жизнь всему миру, то потребность публичности может проявляться совершенно в разные моменты, для него важен сам факт – выставить все напоказ. Это, скорее всего, свойство личности", – пояснила Панфилова.

Потребность что-то демонстрировать – совершенно индивидуальная вещь, и у каждого человека есть свой рубикон. Норма это или патология – нужно решать самостоятельно каждому.
Наталья Панфилова
семейный психолог

Кроме того, психолог пояснила, что говорить о болезненной зависимости от социальных сетей можно только в том случае, если человек "выпал из социума". "Но если он все успевает – и пообщаться, и разместить пост, – то это не мешает никак", – полагает она. С экспертом согласен и врач-психотерапевт Александр Федорович. В разговоре с Москвой 24 он также заявил, что вопрос заключается не в зависимости от соцсетей.

"Думаю, речь идет о снижении морально-этических качеств. О нарушении понимания границ, что допустимо, а что нет", – заявил эксперт.

Это вопрос воспитания и восприятия каких-то морально-этических характеристик. Очень модно сейчас снимать так называемый бекстейдж. Такая мода приветствует снижение морально-этических качеств, цинизм.
Александр Федорович
врач-психотерапевт

По словам эксперта, все это больше походит на издевательство. "Можно достичь такого уровня цинизма, когда снимаешь людей, которые переживают трагедию. Мне кажется, это за гранью", – заключил Федорович.

Читайте также


Соболева Илона

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать