Психолог прокомментировал поведение Диденко после смертельной вечеринки в бане

В столичном банном комплексе во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли три человека, среди которых и муж именинницы. Причина – неудачный эксперимент с сухим льдом, который компания засыпала в бассейн. После трагедии девушка начала выкладывать в соцсети видео с просьбами о помощи и подробными рассказами о своем состоянии. Разбираемся, почему люди все чаще ищут утешения в интернете.



Переживания в Сети

Фото: соцсети

Трагедия произошла вечером пятницы, 28 февраля, на вечеринке по случаю 29-летия блогера Екатерины Диденко. В своем профиле в Instagram она расскажет, что затея с сухим льдом принадлежала ее мужу. Десятки килограммов этого вещества компания скинула в бассейн, после чего трое человек прыгнули в воду. Из-за выделившегося углекислого газа они потеряли сознание и фактически утонули. Два человека скончались на месте, еще один умер в реанимации.

Информацию о том, что среди погибших был муж Екатерины, девушка подтвердила в Instagram. "Вали больше нет с нами. Наташи. И Юры", – так она подписала видео в соцсети. Позднее блогер обратилась к своей миллионной аудитории с просьбой о помощи: попросила психологов связаться с ней. А на следующий день опубликовала запись о том, что уже успела пообщаться со специалистами.





Екатерина Диденко блогер В таких случаях очень важна консультация психологов. Я уже, получается, успела поработать с тремя психологами, после этого мне гораздо легче, меня отпускает. Вчера я целый день ревела, сегодня... бывает, так волна нахлынет, и иногда заплачу.

Кроме того, в своем Instagram Диденко рассказала, что похорон мужа не будет. "Будет кремация, потому что Валя хотел, чтобы его кремировали. Он хочет, чтобы этот прах я развеяла над полем. Это была его воля", – пояснила она. Девушка также выложила видео с подписью, что к ней приехали мама и свекровь, чтобы поддержать.



Жизнь напоказ

Фото: соцсети

Не все пользователи оценили откровенность блогера в социальных сетях. Некоторые обвинили девушку в том, что она не предупредила гостей о технике безопасности, а также винят за любовь к хайпу. Однако психолог Елена Высоцкая в беседе с Москвой 24 рассказала, что поведение Диденко может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. По мнению эксперта, в таких случаях человек пытается справиться с горем привычными для него способами.

"Очень многие блогеры свои эмоциональные переживания переносят в Сеть. Человек легче переживает утрату, когда он делится", – пояснила Высоцкая.





Елена Высоцкая психолог Также подобное поведение может быть вызвано чувством вины, она хочет как-то ее загладить, получить поддержку, это ей помогает снять эмоциональный накал. Есть утрата, есть напряжение, и есть привычный способ все это снять – поделиться в соцсетях.

Семейный психолог Наталья Панфилова также прокомментировала активность Диденко в социальных сетях. По словам эксперта, если есть желание делиться тем, что происходит в твоей жизни, то нет никакой разницы в радости или в горе пребывает человек.

"Если он начал транслировать свою жизнь всему миру, то потребность публичности может проявляться совершенно в разные моменты, для него важен сам факт – выставить все напоказ. Это, скорее всего, свойство личности", – пояснила Панфилова.





Наталья Панфилова семейный психолог Потребность что-то демонстрировать – совершенно индивидуальная вещь, и у каждого человека есть свой рубикон. Норма это или патология – нужно решать самостоятельно каждому.

Кроме того, психолог пояснила, что говорить о болезненной зависимости от социальных сетей можно только в том случае, если человек "выпал из социума". "Но если он все успевает – и пообщаться, и разместить пост, – то это не мешает никак", – полагает она. С экспертом согласен и врач-психотерапевт Александр Федорович. В разговоре с Москвой 24 он также заявил, что вопрос заключается не в зависимости от соцсетей.

"Думаю, речь идет о снижении морально-этических качеств. О нарушении понимания границ, что допустимо, а что нет", – заявил эксперт.





Александр Федорович врач-психотерапевт Это вопрос воспитания и восприятия каких-то морально-этических характеристик. Очень модно сейчас снимать так называемый бекстейдж. Такая мода приветствует снижение морально-этических качеств, цинизм.

По словам эксперта, все это больше походит на издевательство. "Можно достичь такого уровня цинизма, когда снимаешь людей, которые переживают трагедию. Мне кажется, это за гранью", – заключил Федорович.



Соболева Илона