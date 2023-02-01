Знакомые рассказали о выгулявшей теленка в центре Москвы американке

На Красной площади 31 января задержали гражданку США Алисию Дей, которая вывела на прогулку теленка, купленного на "Авито". Свой поступок она объяснила желанием показать животному "красивое место". В итоге девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей и арестовали на 13 суток. Рассказываем подробности.
Показала страну
Выгул теленка в центре Москвы закончился для 34-летней гражданки США Алисии Дей штрафом и арестом. По словам девушки, она купила животное на "Авито", чтобы его не съели. Хозяйка дала питомцу имя Доктор Теленок и отправилась с ним на Красную площадь "показать красивое место". Впоследствии американка планировала поместить любимца в конюшню, чтобы он "жил там до старости".
В результате девушку задержали и составили на нее два административных протокола за несанкционированную акцию, которая помешала пешеходам, и сопротивление полиции. По первому Тверской суд постановил оштрафовать американку на 20 тысяч рублей, по второму – назначил 13 суток ареста.
"Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг: "Животные не еда", – сказал судья.
При этом сама девушка утверждала, что не выкрикивала лозунги, а также не преследовала никаких общественно-политических целей. По словам американки, она просто хотела, чтобы животное посмотрело "на свою страну".
По данным СМИ, теленка Дей привез мужчина из Ярославской области. Его же она попросила за 90 тысяч рублей доставить их вместе с животным на Красную площадь, сообщает газета "Известия". Мужчина попытался отговорить девушку, но в итоге помог ей. При этом в отделе полиции он пожаловался на странное поведение Дей, которая, по его словам, в дороге общалась с теленком.
"Искала утешения в животных"
После задержания американки теленка передали в Центр реабилитации диких животных на карантин. Там выяснилось, что это не самец, а самка. Об этом рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. По его словам, животному около месяца, оно еще слабое.
Выгул теленка на Красной площади – не единственный перформанс Алисии Дей. О ее любви к животным мир впервые узнал в 2019 году. Тогда в Лондоне девушка спасла свинью, которую хотели отправить на убой, поселив хрюшку в своей квартире. В 2022 году американка публиковала в соцсетях снимки с бараном из Варшавы. Его зоозащитница также спасла от забоя. В России, по словам девушки, она находится с 21 января по туристической визе. Здесь Дей уже успела взять под опеку семь поросят и три теленка, среди которых и тот, с которым американка появилась в центре Москвы.
Знакомые девушки утверждают, что она любит своих животных и старается гулять с ними подольше. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды". По мнению Алексея, знакомого американки, она просто не подумала, что на Красной площади нельзя прогуливаться с такими животными. Вместе с тем мужчина назвал Алисию "очень специфическим человеком".
Подтвердила это и подруга Дей. "Алиса всегда была аполитичным человеком, она живет в каком-то своем мире. У нее были проблемы в личной жизни, она чувствовала себя одинокой, возможно, поэтому искала утешения в животных", – предположила подруга.
Сообщалось, что Алисия живет в Реутове, дистанционно преподает английский язык, неплохо знает русский и часто путешествует.