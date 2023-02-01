Знакомые рассказали о выгулявшей теленка в центре Москвы американке

На Красной площади 31 января задержали гражданку США Алисию Дей, которая вывела на прогулку теленка, купленного на "Авито". Свой поступок она объяснила желанием показать животному "красивое место". В итоге девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей и арестовали на 13 суток. Рассказываем подробности.



Показала страну

Фото: vk.com/Алиса Дэй

Выгул теленка в центре Москвы закончился для 34-летней гражданки США Алисии Дей штрафом и арестом. По словам девушки, она купила животное на "Авито", чтобы его не съели. Хозяйка дала питомцу имя Доктор Теленок и отправилась с ним на Красную площадь "показать красивое место". Впоследствии американка планировала поместить любимца в конюшню, чтобы он "жил там до старости".

В результате девушку задержали и составили на нее два административных протокола за несанкционированную акцию, которая помешала пешеходам, и сопротивление полиции. По первому Тверской суд постановил оштрафовать американку на 20 тысяч рублей, по второму – назначил 13 суток ареста.

"Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг: "Животные не еда", – сказал судья.

При этом сама девушка утверждала, что не выкрикивала лозунги, а также не преследовала никаких общественно-политических целей. По словам американки, она просто хотела, чтобы животное посмотрело "на свою страну".





Алисия Дей гражданка США Я не кричала, я просто гуляла с ним. Потом я хотела отвезти его в денник в Кирове. Там уже есть моя корова, я надеялась, они подружатся.

По данным СМИ, теленка Дей привез мужчина из Ярославской области. Его же она попросила за 90 тысяч рублей доставить их вместе с животным на Красную площадь, сообщает газета "Известия". Мужчина попытался отговорить девушку, но в итоге помог ей. При этом в отделе полиции он пожаловался на странное поведение Дей, которая, по его словам, в дороге общалась с теленком.



"Искала утешения в животных"

Фото: vk.com/Алиса Дэй

После задержания американки теленка передали в Центр реабилитации диких животных на карантин. Там выяснилось, что это не самец, а самка. Об этом рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. По его словам, животному около месяца, оно еще слабое.





Сергей Бурмистров начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Конечно, ей в таком возрасте нельзя гулять долго на морозе. В целом сельскохозяйственные животные не предназначены для длительных прогулок зимой по городу. Сейчас теленку нашли корову, у которой она сосет молоко.

Выгул теленка на Красной площади – не единственный перформанс Алисии Дей. О ее любви к животным мир впервые узнал в 2019 году. Тогда в Лондоне девушка спасла свинью, которую хотели отправить на убой, поселив хрюшку в своей квартире. В 2022 году американка публиковала в соцсетях снимки с бараном из Варшавы. Его зоозащитница также спасла от забоя. В России, по словам девушки, она находится с 21 января по туристической визе. Здесь Дей уже успела взять под опеку семь поросят и три теленка, среди которых и тот, с которым американка появилась в центре Москвы.

Знакомые девушки утверждают, что она любит своих животных и старается гулять с ними подольше. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды". По мнению Алексея, знакомого американки, она просто не подумала, что на Красной площади нельзя прогуливаться с такими животными. Вместе с тем мужчина назвал Алисию "очень специфическим человеком".

Подтвердила это и подруга Дей. "Алиса всегда была аполитичным человеком, она живет в каком-то своем мире. У нее были проблемы в личной жизни, она чувствовала себя одинокой, возможно, поэтому искала утешения в животных", – предположила подруга.

Сообщалось, что Алисия живет в Реутове, дистанционно преподает английский язык, неплохо знает русский и часто путешествует.

