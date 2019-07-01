Что изменится в жизни россиян в июле

Ставки по кредитам усмирят, тарифы ЖКХ проиндексируют, дольщиков защитят – волна заметных нововведений во всех сферах жизни коснется россиян с 1 июля. Рассказываем о главных из них.

Коммуналка проиндексируется

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Тарифы ЖКХ в России незначительно вырастут. Плановая индексация поднимет "коммуналку" примерно на 2,4 процента. Повышение тарифов произойдет второй раз с начала 2019 года: 1 января стоимость ЖКХ поднялась на 1,7 процента. На такую меру Минэкономразвития пошло в связи с повышением НДС с 18 до 20 процентов и необходимостью синхронизировать корректировку тарифов. Общая индексация не превысит целевой уровень инфляции в четыре процента.

Дольщиков защитят

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия переходит на систему эскроу-счетов. Это значит, что строительные компании больше не смогут распоряжаться деньгами дольщиков, пока не сдадут дом в эксплуатацию и не передадут ключи хозяевам квартиры. Средства покупателей отныне будут перечисляться не напрямую строителям, а в банк на эскроу-счет. Фактически возводить дома будут на деньги, полученные в кредит, или на собственные средства застройщика. Покупателей нововведение оградит от основного риска долевого строительства – вложить деньги и остаться и без них, и без квартиры. Если застройщика признают банкротом, дольщик получит деньги обратно или за счет них завершат строительство дома.

Ипотечникам – каникулы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля. Россияне, которые лишились работы или попали в трудную материальную ситуацию и не могут выплачивать ипотечный кредит в полном объеме, могут взять небольшую передышку: без штрафных санкций приостановить оплату кредита на срок до полугода или уменьшить размер платежа. Трудной жизненной ситуацией считаются, например, временная нетрудоспособность не менее двух месяцев подряд, инвалидность I или II группы, значительное снижение дохода заемщика. Уйти "на каникулы" можно, даже если ипотека была взята до принятия закона.

Банк обязан рассмотреть заявление и ответить на него в течение пяти дней. Он вправе потребовать у заемщика документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию. При этом важно знать, что кредит не должен превышать 15 миллионов рублей, плюс отсрочкой можно воспользоваться один раз и для одного кредита.

Микрозаймы обуздают

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Процентная ставка по потребкредиту с 1 июля не должна превышать одного процента в день. Центробанк намерен поэтапно снижать закредитованность россиян – и прописанное в законе о микрофинансовых организациях снижение ставки с двух до одного процента – первый шаг. Далее вдвое снизится максимальный размер выплат по займам: к 2020 году он упадет с трехкратного до полуторакратного..

Родителям и опекунам инвалидов – повышенную компенсацию

Компенсация трудоспособным родителям (или опекунам), которые ухаживают за ребенком-инвалидом, с 1 июля вырастет почти вдвое – с пяти с половиной до десяти тысяч рублей. Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.

Цены на бензин разморозят

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

1 июля прекращается "заморозка" цен на бензин – заканчивается соглашение между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями (такими как "Газпром","Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Лукойл", "Татнефть") о сдерживании цен на нефть. Решение о "заморозке" принято в ноябре 2018-го и продлено в марте 2019 года. При этом бояться резкого скачка цен на бензин автовладельцам не стоит. По словам министра финансов Антона Силуанова, "основная задача заключается в том, чтобы цены на рынке нефтепродуктов не менялись, были прогнозируемыми и приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать".

В Россию – по электронной визе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электронная виза позволит туристам въезжать в Калининградскую область. По аналогичному документу уже можно посещать Дальневосточный федеральный округ, а с января 2021 года такая система может быть введена на всей территории России. Электронная виза разрешит иностранным гостям однократный въезд в страну на срок до 16 дней.

Молоку укажут на место

Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев

Полки супермаркетов ожидают обновления. С 1 июля вступают в силу новые правила выкладки молочной продукции: теперь молоко и остальная продукция из него будет стоять на одной полке, а продукция с заменителем молочного жира – на другой (при этом на прилавках обязаны появиться надписи о том, что перед вами товар без молочного жира).

Свадьба – когда душе угодно!

С 8 июля Дворец бракосочетания № 3 будет работать без выходных. А значит, москвичи смогут зарегистрировать брак семь дней в неделю (раньше – только со вторника по субботу). Такой подарок влюбленным сделал город в честь Дня семьи, любви и верности. "Мы решили сделать подарок нашим молодоженам и открыть двери Дворца бракосочетаний № 3 для проведения регистраций брака. Несмотря на то, что понедельник – традиционно выходной день, сотрудники ЗАГС будут проводить регистрации и в этот день", – объяснила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. Переход на новый режим связан с большим количеством обращений в отделы и дворцы бракосочетаний. Подать заявление на красивые даты, которые раньше были для всех ЗАГСов нерабочими, можно на портале mos.ru или сайте Госуслуг.

В детский сад – в два года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 июля малыша можно отдать в детский садик, если ему исполнилось два года и четыре месяца. Нововведения коснутся большинства районов столицы. "Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с двух с половиной лет. А с 1 июля, также в большинстве районов, садики начнут принимать детей с двух лет четырех месяцев. Мамы быстрее вернутся к работе или освободят время для себя", – поделился Сергей Собянин в "Твиттере".

Сейчас более 441 тысячи дошколят ходят в детский сад, из них более 80 тысяч – в возрасте до трех лет. В столице каждый год "молодеют" малыши, которые начинают посещать садик. Это стало возможным за счет строительства новых образовательных учреждений: с 2011 года в городе возвели 242 здания с дошкольными группами, которые рассчитаны на 40,8 тысячи мест.