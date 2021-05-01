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Общество

12:03

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Какие ограничения действуют в регионах РФ в майские праздники

Въезд по ПЦР и масочный режим: какие регионы ввели ограничения в майские праздники
общество регионы туризм

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники дома, чтобы обезопасить себя и близких. Однако некоторые все же планируют путешествовать по стране в эти дни. Рассказываем, в каких регионах введены особые ограничения в майские праздники и как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в Москве.

Ивановская область

В Ивановской области ввели требования для туристов, которые собираются посетить регион в майские праздники. Сообщается, что на въезде необходимо будет предоставить один из трех документов: справку о полном курсе вакцинации, справку о наличии антител (выданную не ранее 1 января этого года) или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 3 дня до въезда.

Во всех других случаях нужно соблюдать режим самоизоляции сроком в две недели или количества дней пребывания, если их меньше.


Документы планируют проверять на контрольных пунктах, которые будут организованы на въездах в регион. Если турист путешествует в составе группы по путевке, то все необходимые сведения должен заранее собрать туроператор и отправить их местным властям по электронной почте.

С 30 апреля на железнодорожном вокзале города Иваново будет работать пункт вакцинации, где можно сделать прививку всем желающим. Тут же будет возможность сделать платный экспресс-тест на коронавирус.

Краснодарский край

Кроме того, режим повышенной готовности из-за коронавируса продлевают и в Краснодарском крае. Он будет действовать до 12 мая. Решение было принято губернатором Вениамином Кондратьевым после консультации с руководителем регионального Роспотребнадзора и ведущими краевыми врачами-инфекционистами.

Впереди майские праздники и начало курортного сезона. В этот период мы должны быть особенно внимательны и последовательны в своих решениях, чтобы не допустить роста заболеваемости в регионе. Специалисты отмечают, что лучшая профилактика коронавируса – соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Вениамин Кондратьев
губернатор Краснодарского края

Таким образом, все жители и гости Краснодарского края должны будут носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Организации и индивидуальные предприниматели должны будут обеспечить соблюдение масочного режима для своих сотрудников и посетителей.

Кроме того, сохраняется категория людей в зоне повышенного риска, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. Это граждане старше 65 лет, а также имеющие разные хронические заболевания, включая диабет, сердечно-сосудистые и заболевания органов дыхания.

Остаться в Москве?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве ограничения в майские праздники не усиливают, однако Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице напряженная и показатели заболеваемости превышают средние значения по России. Масочный режим в торговых центрах, транспорте и общественных местах остается в силе.

С 1 по 10 мая специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве будет усилен контроль в рамках мониторинговых обследований за выполнением на объектах противоэпидемических мероприятий с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Москве.
Роспотребнадзор

Ограничивать работу кафе и ресторанов не планируют, однако за соблюдением требований по коронавирусу будут следить более четко. Ношение масок и перчаток в ресторанах и кинотеатрах, соблюдение дистанции и рассадки на летних верандах будет отслеживаться.

"Обычно большое количество гостей приезжает в столицу в майские праздники, и, возможно, будет повышенным посещение торговых центров. Конечно, в Москве продолжает действовать жесткое требование по ношению как масок, так и перчаток, хотел бы обратить на это особое внимание", – сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Специалисты рекомендуют провести майские дома и ограничить посещение массовых мероприятий, чтобы обезопасить себя и близких. За прошедшие сутки в Москве выявили 3 215 новых случаев заражения COVID-19, скончались 56 человек. В России за последние сутки подтвердили 9 284 новых случая ковида.

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Лоскутникова Наталья

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