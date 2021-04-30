Эксперт рассказал, как дешевле всего провести майские праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Наименее затратным способом провести майские праздники является отдых на природе, заявил президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) Анатолий Боярков. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что отдых в парке прекрасно подойдет для людей совершенно разных возрастов, поскольку пожилые смогут погулять на природе, а дети и подростки – найти активное развлечение. Кроме того, такой вариант времяпрепровождения полностью бесплатен либо обходится минимальными затратами.

"Самый дешевый и доступный вариант – это парки. Культура отдыха с аттракционами, развлечениями и так далее. Там все практически есть. На воздухе отвлечетесь от всех интернет-ресурсов, компьютеров, смартфонов. Можно и спортом позаниматься, можно и просто погулять", – заявил Боярков.

Также, если вы являетесь владельцем дачи, отличным вариантом отдыха в майские праздники станет поездка на шашлыки. Однако необходимо помнить о новых правилах разведения огня на природе – мангал должен стоять на расстоянии не менее пяти метров от строений.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам провести майские праздники в семейном кругу без посещения массовых мероприятий. Это необходимо для стабилизации эпидемической ситуации в стране.

23 апреля Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.