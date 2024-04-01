Эксперт назвал лучшие места для сбора весенних грибов в Подмосковье

В Подмосковье начался грибной сезон: в некоторых местах уже можно найти строчки гигантские и сморчки. Рассказываем, куда лучше всего отправиться на "тихую охоту" и как не спутать съедобные грибы с ядовитыми.

Сезон охоты

В столичном регионе начался грибной сезон, рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.



пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области По сообщениям от лесничеств Подмосковья, в луховицких лесах уже встречается саркосцифа австрийская − на солнечной стороне по краю леса, где оттаяла земля и побежали ручьи. В Ленинском округе обнаружены строчки гигантские.

Там добавили, что благодаря теплым выходным в конце марта появились и первые сморчки.

В комитете также напомнили о правилах сбора весенних грибов.

"Не берите того, чего не знаете: если у вас есть хоть небольшая доля сомнения в правильности выбора гриба, не срезайте его. Не пробуйте подозрительные грибы на вкус", − подчеркнули в ведомстве.

Наилучшей емкостью для сбора является плетеная корзина, пропускающая внутрь воздух: специалисты подчеркивают, что в целлофановых пакетах грибы быстро ломаются, чернеют и портятся.

Чтобы "охота" была безопасной, грибникам также напомнили о необходимости всегда брать с собой полностью заряженный телефон. Лучше всего идти в лес с кем-то, а не в одиночку, предварительно сообщив родным о своем планируемом местоположении.

За сморчками в березняк

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Весной грибы лучше всего искать на юге, юго-востоке и востоке Московской области – там уже встречаются сморчки, рассказал Москве 24 телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала, посвященного грибам, Дмитрий Тихомиров. Он добавил, что через две недели, ближе к майским праздникам, начнется их активный сезон.



Дмитрий Тихомиров телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала, посвященного грибам Чем южнее, тем больше шансов найти сморчки: они любят осиновые места. Но обнаружить эти грибы достаточно сложно, они сливаются с коричневатой прошлогодней листвой. Также их можно найти на дачных участках под яблонями.

Часто в Московской области встречается сморчковая шапочка. Как и сморчок, она растет среди осин, но имеет более короткую закругленную шляпку.

В свою очередь, за саркосцифой австрийской также лучше ехать на юг или восток. Она обитает во влажных местах, где скапливается вода или есть ручьи. Ярко-красные чашки можно также встретить на гниющем валежнике.

"В это время года можно попробовать поискать стробилюрус. Это маленький гриб на тоненькой ножке, буквально два-три сантиметра. Растет в ельнике среди шишек", – порекомендовал эксперт.

Еще один частый весенний гриб – строчок гигантский: его активный сезон длится до конца мая. Этот вид растет в березняке и среди сосен, очень любит гнилые ветки и валежник. Но прежде чем положить строчок в корзину, лучше разломить его пополам: в таких грибах часто живут насекомые, подчеркнул эксперт.

Говоря о ядовитых, Тихомиров отметил, что в начале апреля многие из таких грибов еще не растут. Однако все равно нельзя терять бдительность.



Дмитрий Тихомиров телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала, посвященного грибам Гигантские строчки являются съедобными, строчки обыкновенные – нет: вторые имеют более темный цвет и ножку. Съедобные сморчки не стоить путать с ложными: последние обычно темнее или более красноватые без гребней и ямок на шляпках.

Эксперт добавил, что саркосцифу австрийскую можно перепутать с несъедобной микростомой вытянутой. Однако вторая растет в хвойных лесах и напоминает нераскрывшийся бутон.

В любом случае, если есть хоть небольшие сомнения, лучше вообще не трогать гриб, также посоветовал Тихомиров.