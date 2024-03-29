29 марта, 16:08Общество
Грибной сезон начался в Подмосковье
Фото: 123RF/sever180
В Подмосковье начался весенний грибной сезон, проинформировала пресс-служба комитета лесного хозяйства области.
По сообщениям от лесничеств Подмосковья, в луховицких лесах уже встречается саркосцифа австрийская (малоизвестный сумчатый вид грибов. – Прим. ред.). Она растет на солнечной стороне по краю леса, где уже оттаяла земля.
В пресс-службе рассказали, что в Ленинском округе обнаружены строчки гигантские. А уже в выходные в лесу могут появиться сморчки.
Грибникам также напомнили о соблюдении правил безопасности в лесу. Специалисты посоветовали не пробовать подозрительные грибы на вкус. Взять в лес полностью заряженный телефон и компас.
"Всегда сообщайте родным, в каком районе будете собирать грибы. Не разводите костры, не разоряйте муравейники", – подчеркнули в комитете.
Ранее врач Елена Соломатина рассказала , какой гриб помогает в профилактике рака. Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии.
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