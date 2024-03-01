Четвертый месяц зимы: когда в Москву придет настоящая весна

Календарная зима на радость многим москвичам завершилась, и теперь горожане с нетерпением ждут наступления теплой погоды. Однако синоптики предупреждают, что метеорологическая весна придет в столицу с опозданием. Причиной тому в том числе стало большое количество снега, выпавшего в городе в минувшем зимнем сезоне. Рассказываем подробности и разбираемся, когда в Москву придет настоящая весна.



Снежная и холодная

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувший зимний сезон в Москве оказался холодным со средней температурой воздуха в -6,4 градуса. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, такой показатель практически на градус ниже нормы.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Этот показатель сложился из "нормального" декабря с аномалией в -0,1 градуса, холодного января, аномалия которого составила -3,9 градуса, и теплого февраля, который оказался теплее климатической нормы на 1,3 градуса.

Синоптик добавил, что наиболее низкая температура воздуха в городе фиксировалась 4 января и составила -27 градусов. Таким образом, 30-градусные холода не наблюдаются в столице вот уже 18 лет. Что касается максимума, то прошедшей зимой его зарегистрировали 28 февраля. Тогда воздух прогрелся до 4,9 градуса. В целом за сезон не было отмечено температурных рекордов, уточнил специалист.

Вместе с тем минувшая зима превысила норму по осадкам примерно на пятую часть. За сезон их выпало 174 миллиметра. По словам метеоролога, даже 1 марта снежный покров в городе находится на уровне в 57 сантиметров. Такой показатель практически в полтора раза превышает норму по климату.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Более того, высота снежного покрова в течение зимы 10 раз обновляла суточный рекорд.

"Очень высокий снежный покров – это следствие непродолжительных и не сильных оттепелей, которые способствовали не столько таянию снега, сколько повышению его плотности и создавали на нем плотный наст, который препятствовал уплотнению снега при следующих снегопадах", – пояснил синоптик.



Тепло задерживается

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Март в столице по климату считается четвертым месяцем зимы. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик объяснил, что метеорологической весной называется устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений.

"По климату этот процесс в Москве обычно приходится на 21 марта. Учитывая прогнозы и обилие снега, которого в полтора раза больше, чем нужно, по крайней мере, в ближайшей перспективе, в первой декаде месяца, мощных волн тепла не ожидается", – объяснил он.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Метеорологическая весна придет в столицу с опозданием. Скорее всего, в последние дни марта – в начале апреля. Сход снежного покрова, который по средним многолетним значениям в 21-м веке в Москве приходится на 6 апреля, передвинется на вторую декаду этого месяца.

Метеоролог также рассказал, что с 2 по 4 марта в Москве не прогнозируется "особых осадков". Ожидается, что время от времени будет выглядывать солнце. "По ночам в эти числа будет 0...-2 градуса, а в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров покажут -4...-7", – добавил специалист.

В то же время дневные температуры с 2 по 4 марта составят 1...4 градуса. Затем, по словам Михаила Леуса, в регион вернется облачная погода с осадками в виде снега. С 5 по 7 марта ночная температура воздуха составит -3...-6 градусов, а днем столбики термометров покажут от -2 до 2, заключил синоптик.

