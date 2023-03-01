Культурный сезон. Какие овощи и цветы посеять на рассаду в марте

Наступила весна, а вместе с ней и самый плодотворный период для дачников. Пришло время сажать семена овощей и цветов на рассаду. Рассказываем, на какие культуры стоит обратить внимание в первую очередь.



Лучшее время

Лучшее время для посева семян на рассаду овощных культур приходится на начало марта. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она отметила, что рассаде требуется время, чтобы успеть созреть к маю для высадки на даче в средней полосе.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Для большинства овощных культур массовый посев рассады стоит начинать с приходом марта. При этом для разных культур сроки посева могут немного отличаться, потому что одни всходят раньше других.

"Первыми сеют семена баклажанов и перцев – в первых числах марта. Все потому, что они долго всходят – до двух недель. Затем рассада будет медленно расти, где-то до 10 мая. Если не успеть вовремя подготовить рассаду баклажанов и перцев, их плодоношение отодвинется на сентябрь. В таком случае они вообще могут не дать урожай в наших широтах, потому что это теплолюбивые растения", – предупредила Воронова.

Также она рекомендовала в ближайшие дни сеять семена сельдерея. Затем стоит заняться помидорами. Семена томатов всходят быстрее, поэтому их начинают сажать в районе 10 марта, подчеркнула садовод. Еще позднее готовят рассаду для такого популярного в России овоща, как огурец.

"Огурцы засеивают на рассаду в 20-х числах марта. Если сделать это раньше, вы рискуете остаться без урожая. Они быстро дают всходы, а так как до высадки в тепличный грунт еще долго, огурцы переходят в энергосберегающий режим. Они решают, что вся их жизнь пройдет в горшке и дадут один-два плода", – говорит специалист.

Кроме того, в конце марта она посоветовала сеять семена арбузов, дынь, кабачков и тыкв.



Как правильно выращивать рассаду

Ольга Воронова также дала несколько рекомендаций дачникам средней полосы России, в каких условиях следует выращивать рассаду. "Обычным людям, у которых нет зимних садов и наемных рабочих, стоит отдать предпочтение квартире. Ни в коем случае не теплице, потому что в марте еще минусовые температуры и ничего не вырастет", – отметила садовод.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Домашняя температура – в среднем около 23 градусов. Для рассады это несколько жарковато. Однако горшки с растениями обычно ставят возле окна поближе к свету. Там будет около 18–19 градусов, это уже подходящие условия.

Если под подоконником с рассадой расположены жаркие чугунные батареи, имеет смысл на время обмотать их тряпками. Это поможет избежать слишком сухого воздуха.

Использование фитоламп для выращивания домашней рассады эксперт считает нецелесообразным. "С одной стороны, они довольно дорого стоят, с другой – в марте вырастает световой день. Растениям уже хватает естественного света", – пояснила Воронова.

Также, по ее словам, садоводы-любители могут добавить в землю своей рассады удобрение гумат калия. "Гумат калия считается легким удобрением. С ним растения будут лучше приживаться и укореняться в грунте", – заключила садовод.



Не только овощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова рассказала Москве 24, что в марте на рассаду можно высеивать довольно много цветов.





Татьяна Жашкова председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" В марте можно начинать сеять вербену, скабиозу, гацанию, лобелию, иберис, алиссум, герберы. Также анютины глазки – они двухлетки, если их раньше посеять, они могут зацвести уже в этом году.

Во второй половине мая рассаду уже можно будет пересадить в клумбы на даче при условии хорошей погоды. По словам Жашковой, более поздними считаются такие цветы, как бальзамины, бархатцы, львиный зев, настурция и ноготки. Для них готовить рассаду лучше в апреле.

При покупке семян эксперт рекомендовала обращать внимание на номер партии и срок годности. Эти сведения должны быть указаны на упаковке. "Наличие номера партии говорит о том, что семена прошли определенную проверку и перед вами качественный материал. Дата фасовки и срок годности важны, потому что некоторые семена обязательно нужно высадить в течение одного сезона", – подчеркнула Жашкова.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала о правилах перевозки рассады на дачный участок. Ее необходимо закалить и это нужно сделать за две недели до посадки, рекомендует эксперт. В частности, выставлять на балкон либо лоджию.

