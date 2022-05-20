Садовод объяснила, как правильно сажать огурцы, чтобы собрать щедрый урожай

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Садовод Кэрол Кляйн рассказала, что, сажая огурцы, необходимо разместить семена в грунте определенным способом, сообщает "Газета.ру".

Специалист посоветовала размещать семя вертикально, чтобы предотвратить его гниение в почве. Кроме того, по словам Кляйн, данный способ позволит собрать более щедрый урожай.

Эксперт пояснила, что каждое отдельное семя нужно сажать в отдельную емкость. Чтобы рассада не упала и росла ввысь, она посоветовала пользоваться специальными колышками.

Оптимальной высотой, готовой к высадке рассады огурцов, по мнению специалиста, считается 20–25 сантиметров. Высаживать саженцы следует под укрытие.

Ранее агроном Даниил Костылев раскрыл секрет правильного полива рассады. По его словам, периодичность и нормы полива зависят в частности от освещения. Чем больше света получает растение, тем сильнее идет фотосинтез и больше потребляется воды.