Началась запись в "Московскую смену": как попасть и чего ожидать

24 мая началась запись столичных школьников в первую смену городского детского отдыха на время летних каникул. В июне уже третий год подряд начнется программа "Московская смена". О том, как записаться и что ждет учеников, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Кто сможет попасть

Как и в прошлом году, отдохнуть смогут все желающие школьники Москвы в возрасте от 7 до 14 лет, которые по различным причинам не планируют выезжать за город в период летних каникул. Городской детский отдых по программе "Московская смена" будет бесплатным.

Когда начнутся смены

По просьбам родителей в этом году смены будут работать на час дольше – по будням с 9 до 19 часов. Первая смена станет образовательной и пройдет с 1 по 29 июня, спортивных смен запланировано две – с 1 по 29 июня и со 2 по 30 июля, а смены социальные пройдут три раза – с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа.

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Какие нужны документы

Если ребенок участвует в смене, организованной на базе той школы или спортшколы, в которой он учится или занимается, родителям достаточно написать заявление о зачислении по месту учебы. А если ученик пойдет не в свою школу, то необходимы следующие документы:

удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя;

свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт его рождения и регистрации;

медицинскую справку по форме 079/у (медсправка для лагеря);

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;

полис медицинского страхования.

Фото: портал Москва 24

Что ждет детей

Отдохнуть дети смогут почти в 250 учреждениях, в том числе в 132 школах, 28 спортшколах и 87 учреждениях департамента труда и соцзащиты. Для школьников организуют бесплатное трехразовое питание.

Во время летних смен дети смогут съездить на экскурсии, освоить новые навыки, позаниматься спортом и поучаствовать в мастер-классах. Отдыхать и набираться впечатлений они будут не только в школах, но и в досуговых центрах, таких как планетарий, цирк, зоопарк, Музей космонавтики, Останкинская телебашня, Океанариум на ВДНХ, "Мастерславль", "Театр кошек" Юрия Куклачева и не только. Все лето для юных москвичей будут работать более 200 культурных центров, почти полтысячи библиотек и 90 музеев.

А кроме того, участники программ "Московской смены" пройдут обучение основам безопасности. Школьники смогут посетить интерактивные занятия, цель которых – профилактика травматизма и формирование у детей осторожного поведения и привычки защищать себя в любой ситуации. Ну а за безопасностью во время самих смен будут следить четыре тысячи педагогов и 400 медицинских работников.