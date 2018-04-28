"Московская смена – 2018": экскурсии, мастер-классы и спорт

В этом году столичные школьники во время летних каникул снова не останутся без дела. Третий год подряд в июне начнется программа "Московская смена". О том, что это такое и как стать участником, читайте в материале портала Москва 24.
Фото: Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Кто сможет попасть
Как и в прошлом году, отдохнуть смогут все желающие школьники Москвы в возрасте от 7 до 14 лет, которые по различным причинам не планируют выезжать за город в период летних каникул. Городской детский отдых по программе "Московская смена" будет бесплатным.
Когда начнутся смены
Запись на первую смену откроется 24 мая. По просьбам родителей в этом году смены будут работать на час дольше – по будням с 09:00 до 19:00. Первая станет образовательной и пройдет с 1 по 29 июня, спортивные – с 1 по 29 июня и со 2 по 30 июля, а смены социальные – с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа.
Что ждет детей
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Отдохнуть дети смогут почти в 250 учреждениях, в том числе в 132 школах, 28 спортшколах и 87 учреждениях департамента труда и соцзащиты. Для школьников организуют бесплатное трехразовое питание. Во время летних смен дети смогут съездить на экскурсии, освоить новые навыки, позаниматься спортом и поучаствовать в мастер-классах.
Дети также смогут посетить 26 музеев, 7 театров, 10 анимационных и 10 спортивных центров. Среди них – Московский зоопарк, планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Кремля, Дарвиновский музей, Океанариум на ВДНХ, "Мастерславль", "Театр кошек" Юрия Куклачева и не только. Следить за школьниками и помогать им будут четыре тысячи педагогов и 400 медицинских работников.
Какие нужны документы
Если ребенок участвует в смене, организованной на базе той школы или спортшколы, в которой он учится или занимается, родителям достаточно написать заявление о зачислении по месту учебы. А если ученик пойдет не в свою школу, то необходимы следующие документы:
- удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя;
- свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт его рождения и регистрации;
- медицинскую справку по форме 079/у (медсправка для лагеря);
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- полис медицинского страхования.
Где еще можно отдохнуть
Фото: ТАСС/Александр Колбасов
Помимо "Московской смены", летом более 100 тысяч московских детей выедут на отдых в загородные лагеря. Юных москвичей примут 106 организаций отдыха в столице и Подмосковье, на Черноморском и Азовском побережьях, в городах Золотого Кольца, Поволжье, Кавказских Минводах, Белоруссии и так далее.
Все организации соответствуют московскому стандарту детского отдыха, требования которого являются самыми высокими в стране. Детей будут сопровождать вожатые-студенты московских вузов и колледжей, прошедшие обучение в Центральной школе вожатых. Все подробности можно узнать на сайте "Мосгортура".
Право на получение бесплатных путевок или материальную поддержку имеют дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, юные спортсмены, дети работников московских предприятий – всего 12 категорий.
Для школьников также будут открыты разные учреждения культуры Москвы, включая 221 культурный центр, 440 библиотек, 91 музей и выставочный зал. Там состоится проект "Культлето", в рамках которого организуют две тысячи кружков, секций и интенсивов. Подробная информация о "Культлете" появится в мае на портале мэра и правительства Москвы и сайте Московский дирекции по развитию культурных центров.
Московская смена-2017В прошлом году по программе "Московская смена" отдохнули почти 25 тысяч детей. Для школьников работали образовательная, социальная и физкультурно-оздоровительная смены. Для участников первой подготовили турниры, викторины, акции, дискуссии, игровые программы, игры-путешествия, конкурсы детского мастерства. Дети решали олимпиадные задачи и получали индивидуальные консультации преподавателей.
Каждая из социальных смен была посвящена какой-либо теме: Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Году экологии в России и 870-летию Москвы. Записаться в эту смену могли малообеспеченные дети либо дети из многодетных семей и другие категории детей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.
Те, кто выбрал физкультурно-оздоровительную смену, посещали крупные спортивные события, участвовали в мастер-классах и тематических встречах с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, занимались спортом, а также в тестовом режиме сдавали нормативы ГТО.