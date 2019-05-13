Нужно ли переоснащать медкабинеты в российских школах

Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Леонид Макаров рассказал, что количество сердечных приступов у российских школьников в год не сильно превышает статистику западных стран. Но на Западе, по его мнению, многих детей удается спасти из-за вовремя оказанной помощи. Разбираемся, почему у экспертов появились вопросы к работе медкабинетов в российских школах.

Первая помощь

Фото: ТАСС/Денис Русинов

"В России умирают в школах в год в среднем 1,4 (если так можно сказать) ребенка на 100 тысяч учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца", – рассказал главный детский кардиолог ФМБА Леонид Макаров в интервью телеканалу "Звезда".

В России, по его мнению, существуют проблемы с системой оказания первой помощи. Например, по его словам, школьные медсестры не способны помочь ребенку, поскольку в учебных заведениях нет необходимой техники, в частности, дефибрилляторов.

Кроме того, детский кардиолог добавил, что число смертей можно было бы сократить, но низкий профессионализм некоторых медработников не позволяет этого сделать. По его словам, в ходе осмотра врачи иногда не могут разглядеть у детей очевидные заболевания после электрокардиограммы сердца (ЭКГ).

Один из последних случаев смерти в школах

Один из последних случаев смерти в школах произошел 21 марта в воронежской школе. После урока ученику восьмого класса стало резко плохо, он потерял сознание. Несмотря на усилия школьного медика и прибывшей по вызову бригады скорой помощи, мальчик скончался. А в Москве в октябре прошлого года воспитанник кадетской школы-интерната почувствовал себя плохо после утренней разминки в спортивном зале, после чего также потерял сознание. За жизнь подростка в течение часа боролись три бригады врачей, в том числе реаниматоры, но спасти его не удалось.

Что должно быть в медицинском кабинете?

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По словам врача-педиатра высшей категории Лины Мурадовой, на данный момент медкабинеты в школах должны иметь самое необходимое оборудование для осмотра: электронный градусник, тонометр для измерения давления, ростомер и весы, аптечку скорой помощи и кушетку.

Однако сложное медицинское оборудование обычно в таких кабинетах не устанавливается. В серьезных случаях, как, например, при остановке сердца ребенка вызывается скорая помощь.



Лина Мурадова врач-педиатр высшей категории Школьный медработник при остановке сердца может оказать только доврачебную первую помощь ребенку и вызвать скорую помощь.

Кроме того, в школьных медкабинетах обычно бывает офтальмоскоп для осмотра глаз, отоскоп, чтобы уши просматривать, таблица для определения показателей зрения, комплект для проведения искусственной вентиляции легких, одноразовые шприцы и другое оборудование.

Что может измениться в школьной медицине?

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина пояснила Москве 24, что парламентарии уже разрабатывают законопроект о школьной медицине, который в этом году дополнили и обновили.

По ее словам, законопроект предполагает поднять качество школьной медицины на высокий уровень.

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"Человек, который работает в школе, должен быть высококвалифицированным, также надо, чтобы образовательные программы в медвузах были созданы для людей, которые будут работать именно в школах", – пояснила Санина.

Депутат добавила, что в законопроекте также указано, что для каждого ребенка должен быть индивидуальный подход в зависимости от медицинских показателей школьника и его родственников.

"Каждый ребенок должен быть осмотрен, и если у родственников случалась внезапная смерть, то этот ребенок должен быть на особом счету. Ему не только ЭКГ нужно делать, но и холтер-мониторинг (современная методика непрерывного исследования работы и состояния сердца человека. – Прим. ред.)", – подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, необходимо пересмотреть и проверить оборудование медкабинетов, которые сегодня находятся в школах.



Наталья Санина депутат Госдумы Дефибрилляторы также должны быть в кабинетах, каждая медсестра должна уметь работать с устройством. Современные дефибрилляторы сами "знают", в какой момент сердечного цикла сработать, поэтому с ними легко справиться. Кроме того, современными дефибрилляторами нанести вред практически невозможно, при неправильных действиях они просто не будут включаться.

В свою очередь, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова также согласна, что школьную медицину в России можно улучшить.

"Сейчас начались подвижки в этом вопросы в плане того, чтобы ввести медицину в образовательный процесс. Однако надо понять, как это будет реализовано", – пояснила она.

По ее словам, нужно проработать тот вопрос, как будет работать медицина в школе в условиях системы здравоохранения, которая сейчас создана в стране.