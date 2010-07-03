Дополнительные меры безопасности в школах разработали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Совбезе РФ разработали новый комплекс мер безопасности в школах. Об этом сообщил замсекретаря организации Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

"Нами разработан и президентом России утвержден комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера", − пояснил Гребенкин. Такие меры призваны, "если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений" в школах, подчеркнул представитель Совбеза РФ. Это позволит повысить безопасность детей, добавил он.

По словам Гребенкина, на новый комплекс мер безопасности ежегодно будут выделять дополнительные средства из федерального бюджета.

Ранее о мерах повышения безопасности школ рассказали в Росгвардии. По данным ведомства, в этих целях были подготовлены законопроект и два постановления правительства. В частности, уточнили в Росгвардии, документы выдвигают специальные требования к охранным организациям, которые работают в учебных заведениях.