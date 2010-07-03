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17:11

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Психолог рассказал, как на фоне продления дистанционки в Москве помочь детям учиться

Снова не в школу. Как продолжить продуктивно учиться на дистанционке
образование общество

Для снижения новых случаев заболевания COVID-19 мэр Москвы продлил дистанционное обучение для школьников с 6-го по 11-й класс еще на две недели. Учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Рассказываем, почему удаленное обучение в борьбе с коронавирусом является эффективной мерой и как замотивировать детей грызть гранит науки в новом формате.

Расслабляться рано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 19 октября школьники с 6-го по 11-й класс учатся в дистанционном формате. На своем личном сайте Сергей Собянин сообщил о продлении удаленки еще на две недели – с 9 по 22 ноября.

"Уже три недели учащиеся 6–11-х классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких", – объяснил мэр.

По словам Собянина, дистанционное обучение для школьников и удаленка для работников помогают стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Он подчеркнул, что за последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась, однако в начале этой недели ситуация снова стала обостряться.

Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано... Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Ранее в ходе круглого стола, в котором приняли участие директора столичных школ, педагоги допобразования и другие, мэр заявил, что количество классов, переведенных на дистанционку в связи с заболеваемостью учащихся, уменьшилось ровно в 10 раз.

Ученики с 1-го по 5-й класс продолжают ходить в школу, а это накладывает дополнительные проблемы и сложности, добавил Собянин. "В первую очередь исходя из того, что в московских школах работают и преподают 1,2 тысячи учителей старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями", – объяснил он.

Однако для решения этого в Москве организовали работу сервиса "Учитель на замену", в рамках которого педагогов из группы риска временно заменяют студенты профильных вузов. Собянин подчеркнул, что это своевременная помощь школам и учащимся.

Не сбавлять темп

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продление дистанционного обучения для школьников старших классов в беседе с Москвой 24 прокомментировала врач-терапевт Лариса Алексеева.

"Старшеклассники – это все-таки те, кто не находится под влиянием родителей ежедневно, они более самостоятельные: гуляют, посещают различные места, у них больше контактов, чем у младших школьников, которые чаще всего находятся дома", – объяснила эксперт.

Кроме того, по словам Алексеевой, из-за большого количества социально-бытовых контактов подростки могут являться переносчиками болезни. "Сами, болея бессимптомно, могут заразить взрослых, бабушек и дедушек, которые находятся в группе риска. Вероятность есть", – добавила она.

Вместе с тем врач подчеркнула, что дистанционное обучение не повод гулять по городу, кино и магазинам, а также напомнила о важности соблюдения мер безопасности. "Нужно соблюдать безопасное расстояние и все известные меры предосторожности", – подытожила специалист.

В свою очередь, детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что дистанционное обучение не должно выступать демотиватором к получению новых знаний.

"Очень важно, чтобы каждый родитель объяснил ребенку, что это временная, вынужденная мера. И как бы то ни было, мы выйдем из дистанционки в большую жизнь, нужно жить и получать знания", – сказала эксперт.

Стоит поговорить с ребенком, какую он перед собой ставить цель, что он хочет добиться в жизни, какими способами он может этого достичь. Аккуратно помочь ребенку, верно мысля, понять, что все те предметы, которые он изучает в школе, необходимы как минимум для аттестата, максимум – часть из них пригодится дальше, для общего развития.
Наталья Наумова
детский психолог

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что на ребенка не стоит давить, заставлять заниматься, что-либо запрещать и ограничивать. "Наоборот, нужно предоставить ему возможность планировать самому, предложить составить график. Чтобы он сам составил расписание на день, в какое время будет выполнять задание и так далее. Должен обязательно быть режим", – объяснила Наумова.

По словам психолога, важно, чтобы ребенок чувствовал свою ответственность, а родители его поддерживали и помогали в принятии решений.

Для продуктивной дистанционной учебы следует оборудовать рабочее место. "Работая на кровати, мотивацию сформировать сложно даже взрослому человеку. Во всех семьях у школьников есть рабочее место, но если нет, то необходимо создать, чтобы ребенок находился один в своей комнате, в своем кабинете", – объяснила Наумова.

При этом во время занятий школьников не стоит отвлекать, поскольку учеба для них – важная работа, заключила собеседница Москвы 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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